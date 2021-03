indagine dei carabinieri

Un giovane di 29 anni è stato arrestato per spaccio di droga dai carabinieri di Siracusa

Nella sua macchina c’erano un panetto di hashish nascosto in uno zaino e denaro in contante

Scovata dell’altra droga nella sua abitazione al termine della perquisizione

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato C. C. incensurato, 29 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Da quanto svelato dal comando provinciale di Siracusa, il presunto spacciatore è stato fermato a bordo della sua auto per via della forte velocità con cui procedeva in viale Tica, non molto distante dalla caserma dei militari dell’Arma.

La droga in auto

Il giovane avrebbe tradito il suo nervosismo e questo ha insospettito parecchio gli investigatori che hanno proceduto alla perquisizione. Nel corso del controllo, i carabinieri si sono soffermati su uno zainetto, che era sul sedile anteriore, dentro cui c’era un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e la somma contante di 2.300 euro circa, mentre nel vano portaoggetti è stato rinvenuto un bilancino di precisione.

Controlli a casa

I carabinieri hanno deciso di compiere una perquisizione nella sua abitazione dove sono stati rintracciati altri 10

grammi di hashish già suddivisi in dosi e ben 80 grammi di marijuana anch’essa confezionata in bustine, oltre a diverso materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente. Al termine delle indagini, la droga ed il denaro, presunto provento di attività illecita, sono stati sottoposti a sequestro. “L’arrestato dato il suo status di incensurato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

L’altra operazione antidroga

I carabinieri di Carlentini hanno arrestato, nei giorni scorsi, un 31enne, con precedenti penali, che, nella sua abitazione, nascondeva, dentro un armadio, 1 kg e 600 grammi di marijuana. L’uomo, che si trovava ai domiciliari in quanto coinvolto in una indagine su un furto, è stato accompagnato in cella, nel carcere di Siracusa, in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.