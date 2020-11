nell'area dell'ex onp

Cambio di percorso per i tamponi con il sistema del drive in a Siracusa in per evitare code e snellire i tempi di attesa. Lo ha deciso l’Asp di Siracusa e così da da lunedì 16 novembre l’ingresso nell’area ex Onp in contrada Pizzuta esclusivamente per effettuare tamponi per il Covid-19, non sarà più da viale Epipoli/contrada Pizzuta, bensì da viale scala Greca dal cancello al civico 121″

“Tale soluzione, messa a punto – fanno sapere dall’Asp – dall’Unità operativa Facility management dell’Asp di Siracusa, ha lo scopo di disciplinare il grande flusso di auto da parte di privati che in queste giornate ha posto sotto assedio l’ex Onp, garantendo valide soluzioni logistiche a supporto della viabilità sia all’interno che all’esterno dell’area”

“Inoltre, consentirà, negli orari di esecuzione dei tamponi, la libera fruizione – fanno sapere dall’Asp – dell’accesso principale all’area ex Onp che, a causa delle lunghe file di auto in attesa, spesso rimane non facilmente raggiungibile agli utenti che devono usufruire di tutti gli altri servizi sanitari presenti nell’area. L’accesso dal cancello di Scala Greca permetterà la creazione di una doppia fila ordinata di auto lungo il viale interno all’area di fronte al quale è allocata la tenda per l’esecuzione dei tamponi con uscita da contrada Pizzuta”.

Frattanto, ieri, sempre nell’area dell’ex Onp, sono stati eseguiti i tamponi rapidi dedicati alle scuole superiori di Siracusa . Nove positivi su 639 tamponi effettuati. È questo il risultato del monitoraggio anti-covid 19.

L’iniziativa, che si svolge in tutta la Sicilia, è promossa dalla Regione con le Asp in collaborazione con l’Anci e, dunque con il Comune. Sul campo hanno operato i medici e gli infermieri del Dipartimento prevenzione medico dell’Asp, con il direttore Ugo Mazzilli, e il servizio di Protezione civile comunale, con i due consulenti medici Angelo Giudice e Gaetano Scifo e le associazioni di volontariato. Presenti sul posto il sindaco, Francesco Italia, e l’ assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò.