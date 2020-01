Ritrovata la carcassa di una tartaruga Caretta caretta sulla spiaggia di Agnone Bagni, a Lentini, nel Siracusano. Ad accorgersene e’ stata Ilaria Fagotto della Lega Antispecista Italiana, che ha anche allertato la forestale. Sulla vicenda è intervenuto Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista.

“La tartaruga marina – spiega – non presenta segni di predazione sul corpo. E’ evidente la sua morte e’ da ricondurre all’azione dell’uomo. Pertanto chiediamo alle autorita’ competenti di fare piena luce su quanto accaduto individuando al piu’ presto l’autore di questo atto di bracconaggio. Accanirsi barbaramente contro una creatura innocua e indifesa e’ un gravissimo gesto di incivilta’ che evidenzia la pericolosita’ sociale dell’individuo. Siamo davanti a un vero e proprio crimine contro una specie gia’ minacciata dall’inquinamento delle microplastiche, purtroppo, il nostro ordinamento non punisce adeguatamente chi si macchia di simili reati. E’ purtroppo fermo da mesi il disegno di legge e viene fatto ostruzionismo anche alla legge PDL numero 847. Entrambe le disposizioni rafforzerebbero le tutele per i nostri amici animali”