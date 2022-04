intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Siracusa sono intervenuti nel pomeriggio al Teatro comunale di Siracusa, in Ortigia, a seguito del distacco di un pezzo della facciata.

Cede un pezzo d’aquila

In particolare, come sostenuto dal comando dei pompieri, ha ceduto del” materiale lapideo dal piede dell’aquila che sovrasta il cordolo perimetrale più alto della facciata tra via Roma e via del teatro”. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimuoverlo e a consegnarlo alla polizia municipale.

Area recintata

“L’area sottostante verrà inibita al transito pedonale e veicolare fino al completamento delle necessarie verifiche delle condizioni complessive della facciata e all’esecuzione degli eventuali ulteriori Interventi di messa in sicurezza” spiegano dal, comando provinciale dei pompieri di Siracusa.