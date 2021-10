la gaffe della società che ha in gestione la struttura

“Abbiamo il piacere di annunciarvi che il centro di produzione Teatro della Città ha vinto il bando di gestione del Teatro comunale di Siracusa“.

La foto sbagliata

Lo si legge in un post della pagina social del Teatro Brancati di Catania, il quartier generale artistico di “Teatro della città”, l’azienda catanese che, per un periodo di 5 anni, gestirà il Teatro comunale di Siracusa.

La notizia, che ieri è stata diffusa da tutti gli organi di informazione, è corredata da alcune foto, tra cui una che ritrae il Teatro di Noto. Un errore che non è sfuggito ai più attenti e nel giro di poco tempo ha fatto il giro dei social, con tanto di ironia sferzante.

“Felici di questa avventura”

“Orazio Torrisi sarà il nuovo direttore artistico dell’autentico gioiello architettonico nel cuore della bellissima Ortigia. Felici di questa nuova avventura, vi terremo aggiornati sui prossimi eventi” si legge ancora nel post.

Chi è Teatro della città

La sede della società si trova a Catania nei locali del Teatro Brancati dove si concentra la produzione di Teatro della Città, iniziata nel 1989. “È una struttura con soluzione scenica “all’italiana”, la cui capienza è di 211 posti in sala e 76 posti in tribuna, per un totale di 287 posti” si legge nel sito della società.

La gestione del Teatro comunale

La precedente gestione del Teatro comunale, attraverso un’aggiudicazione provvisoria, affidata ad una società privata, la Erga srl, risale al 2015, ma va detto che solo nel 2018 la struttura ha ottenuto l’agibilità, attesa dal 1956, ultimo anno in cui ha ospitato uno spettacolo.

I lavori per la ristrutturazione del Teatro comunale hanno, infatti, subito in oltre mezzo secolo diverse interruzioni poi nel 2015 l’amministrazione comunale, in quel periodo retta dal sindaco Giancarlo Garozzo, riuscì a far aprire la struttura ma solo per la fruizione turistica e per alcuni singoli spettacoli. Nel 2019, la gara andò deserta, ora, dopo una lunga vicissitudine, il Teatro ha un gestore.