per la durata di 5 anni

La gestione del Teatro Comunale di Siracusa è andata ad una azienda catanese

Si tratta di Teatro della città che produce spettacoli dal 1989

Unica azienda a presentare un’offerta alla gara bandita dal Comune

E’ stata assegnata ad una società catanese, “Teatro della città” di Giorgia Torrisi e Orazio Torrisi , l’unica a presentare un’offerta alla gara bandita dal Comune di Siracusa, la gestione, per una durata di 5 anni, del Teatro comunale di Siracusa.

Lo hanno annunciato il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore alla Cultura, Fabio Granata, che, idealmente, hanno consegnato le chiavi della struttura, incastonata nel cuore di Ortigia, ai nuovi gestori, che vantano diverse esperienze, in particolare Orazio Torrisi, già direttore del Teatro stabile di Catania. Stando alle informazioni del Comune, sarà lui il direttore artistico del Teatro comunale, Giorgia Torrisi è la rappresentante legale della azienda vincitrice.

“Una nuova stagione”

“Inizia – hanno dichiarato il sindaco Italia e l’assessore Granata – una nuova e affascinante stagione per il nostro bellissimo Teatro comunale. La consegna di stamattina, a chi lo gestirà con competenza e passione, segna un ulteriore passo in avanti verso una piena valorizzazione di un autentico gioiello architettonico nel cuore di Ortigia e di un tempio laico di cultura cittadina”.

Chi è Teatro della città

La sede della società si trova a Catania nei locali del Teatro Brancati dove si concentra la produzione di Teatro della Città, iniziata nel 1989. “È una struttura con soluzione scenica “all’italiana”, la cui capienza è di 211 posti in sala e 76 posti in tribuna, per un totale di 287 posti” si legge nel sito della società.

Musumeci e Torrisi al ricordo di Randone

Ci sono diverse collaborazioni con il noto attore catanese, Tuccio Musumeci, che ha partecipato, insieme ad Orazio Torrisi, all’iniziativa promossa nei giorni scorsi dal Comune di Siracusa per ricordare i 30 anni della morte di Salvo Randone.

La gestione del Teatro comunale

La precedente gestione del Teatro comunale, attraverso un’aggiudicazione provvisoria, affidata ad una società privata, la Erga srl, risale al 2015, ma va detto che solo nel 2018 la struttura ha ottenuto l’agibilità, attesa dal 1956, ultimo anno in cui ha ospitato uno spettacolo.

I lavori per la ristrutturazione del Teatro comunale hanno, infatti, subito in oltre mezzo secolo diverse interruzioni poi nel 2015 l’amministrazione comunale, in quel periodo retta dal sindaco Giancarlo Garozzo, riuscì a far aprire la struttura ma solo per la fruizione turistica e per alcuni singoli spettacoli.

La gara deserta nel 2019

Il Comune, negli anni scorsi, aveva provato ad affidare la gestione del Teatro senza, però, riuscirci, al punto che la gara, risalente al settembre del 2019, andò deserta. Nei mesi successivi, nel gennaio del 2020, l’amministrazione ci riprovò con un nuovo bando, rallentato, però, dalla pandemia ma adesso, come annunciato dal sindaco Italia e dall’assessore Granata “si apra definitivamente il sipario”.