Aveva realizzato una regia nella sua abitazione con cui, grazie a delle telecamere esterne, controllava lo spaccio e possibili blitz della polizia.

Il blitz della polizia

E’ andata male ad un 41enne di Siracusa, arrestato dalla Squadra mobile che lo accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 51,40 grammi di crack, 50 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e 2 bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento, nonché la cifra di 150 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Sequestrata la regia

All’interno dell’abitazione dell’arrestato, gli investigatori hanno scovato un complesso sistema di video-sorveglianza con video e monitor, posto a protezione della piazza di spaccio. L’uomo, come disposto dalla Procura, è stato posto ai domiciliari.

La droga al cioccolato nel Messinese

Viaggiava con oltre un chilo di droga in auto: un 47enne arrestato dai carabinieri, che hanno scoperto lo stupefacente incartato in confezioni con l’etichetta di un noto marchio di cioccolato. I militari sono intervenuti a Scaletta Zanclea, a Messina, dove hanno fermato un uomo mentre si trovava alla guida di un’autovettura. Sotto il sedile dell’auto c’erabo circa 100 grammi di marijuana e oltre un chilogrammo di hashish, suddivisa in 10 panetti. Condotto in caserma in stato di arresto, il 47enne è stato poi ristretto presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.