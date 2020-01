Intervento dei vigili del fuoco

Sembrava essere arrivata le tregua dopo una striscia di incendi ai danni di auto a Priolo ma questa notte un rogo, scoppiato in via Castel Lentini ha divorato una autocarro.

Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa a spegnere le fiamme, probabilmente di origine dolosa ma spetterà alle forze dell’ordine accertarne la causa. Di certo, polizia e carabinieri, in casi del genere, ritengono molto difficile che i mezzi si incendino da soli, del resto l’esperienza degli ultimi mesi insegna che dietro c’è sempre la mano di un attentatore.

Proprio qui, a Priolo, nei mesi scorsi è stato appiccato un incendio ai danni del veicolo dell’assessore comunale ai Lavori pubblici del Comune ma episodi simili si sono verificati in buona parte del Siracusano, a cominciare dal capoluogo, per poi passare a Pachino fino a Rosolini dove un rogo ha distrutto la macchina del presidente del Consiglio comunale.

In merito all’incendio di questa notte a Priolo, gli inquirenti stanno prendendo informazioni sul proprietario dell’autocarro per provare a dare una chiave di lettura a quel che sembra essere una intimidazione.

A Siracusa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Riposto per l’incendio di uno scooter e per il danneggiamento di 4 auto, una tettoia e un pannello posizionato in una ringhiera in ferro. “Non sono stati trovati in loco elementi per stabilire le cause dell’incendio. Indagini in corso a cura della polizia di stato” spiegano i pompieri.