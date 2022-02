blitz in via santi amato

Gli agenti delle Volanti hanno portato a termine una nuova operazione antidroga in via Santi Amato, una della principali piazze dello spaccio di Siracusa.

Pusher arrestato

E’ stato arrestato un 21enne, Michael Grande, che aveva nella sua disponibilità 16 dosi di cocaina, 23 di crack, 9 di marijuana e 1 di hashish. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Bloccato per strada

Gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente Giulia Guarino, hanno intercettato il giovane per strada, secondo gli inquirenti avrebbe dovuto vendere la droga ai clienti ma sarebbe stato talmente preso dalla sua attività da non rendersi conto dell’arrivo dei poliziotti, che lo hanno bloccato.

Interrogatorio in Tribunale

Il 21enne, nelle prossime ore, si recherà al palazzo di giustizia di Siracusa per essere sottoposto all’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale. Potrà difendersi dalle accuse mosse dalla polizia o chiarire la sua posizione.

Blitz in via Italia 103

La polizia sta assestando diversi colpi alle rete di spaccio nella zona nord della città, la più prolifica sotto questo aspetto. Nei giorni scorsi, gli agenti delle Volanti hanno compiuto una irruzione in uno stabile, ricavato in via Italia 103, a breve distanza da via Amato.

Nel pianerottolo dell’ultimo piano, i poliziotti hanno rinvenuto del materiale per confezionare la droga. A quel punto è scattata la perquisizione in due appartamenti che sono nella disponibilità di un 26enne.

Droga, armi e botti

Sono stati rinvenuti 90 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e un coltello da cucina intriso di sostanza stupefacente. Nel secondo appartamento, inoltre, sono state scovate e sottoposte a sequestro due pistole a salve con canne occluse, una cartuccia calibro 6,35 e 250 cartucce a salve, 4 candelotti categoria f4, per i quali è prevista la vendita a persone titolate e altro materiale pirotecnico nonché, infine, ulteriori 0,4 grammi di hashish.