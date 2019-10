Operazione portata a termine a Rosolini

Sono 7 le persone tratte in arresto a Rosolini al termine dell’operazione dei carabinieri denominata Bugs Bunny.

A finire in carcere un’intera famiglia che, secondo quanto emerso nell’indagine, coordinata dalla Procura di Siracusa, si era specializzata nel traffico di cocaina nella zona sud della provincia

Al blitz hanno preso parte anche l’ Elinucleo carabinieri di Catania e l’unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Nicolosi. E’ stata sequestrata una pistola giocattolo, un passamontagna e diversi grammi di droga.

Non è la prima operazione antidroga a Rosolini, a testimonianza come il traffico di stupefacenti abbia un ruolo cruciale nel comune agrumicolo.

Nel febbraio scorso, furono arrestate dalla polizia 8 persone, coinvolte nell’inchiesta Vecchia maniera, accusate a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di droga, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, porto e detenzione illegale di armi ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Una delle voci di bilancio più importanti del gruppo erano gli stupefacenti e dalle indagini della Squadra mobile, al comando dei dirigenti Rosario Scalisi e Giulia Guarino, i canali di approvvigionamento erano due: la Calabria, a cui avrebbero pensato gli italiani, e Milano dove la cellula marocchina, con ramificazioni a Novara e Messina, avrebbe avuto pieni poteri, vendendo partite di droghe consistenti agli affiliati della banda.

L’altra fonte economica della banda erano le estorsioni ai danni delle aziende. Tra le intimidazioni più importanti, una in particolare ha attirato le attenzioni dei magistrati della Dda di Catania.

Dalle informazioni in possesso agli inquirenti, nella notte tra il 19 ed il 20 maggio del 2017 un gruppo armato avrebbe esploso dei colpi di pistola contro i mezzi di un’impresa edile, impegnata nei lavori per la realizzazione dell’autostrada Siracusa-Gela. La collaborazione del proprietario ha consentito ai poliziotti di avere elementi importanti per inchiodare gli indagati.

Capitava anche che, per convincere le ditte a piegarsi, il sodalizio si sarebbe servito della forza intimidatoria del clan Trigila.