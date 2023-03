indagine della squadra mobile

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato Delio Santillo, 31 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Blitz in via Algeri

I poliziotti si sono presentati nella sua abitazione, in una palazzina di via Algeri, insieme all’unità cinofila, e nel corso della perquisizione sono stati scovati 160 grammi di hascisc, 6,50 grammi di marijuana e 500 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Perquisizioni in fondo agricolo ed in altra casa

Inoltre, nel prosieguo dell’attività investigativa sono state effettuate altre due perquisizioni, una in un fondo agricolo ed un’altra all’interno di un appartamento entrambi nella disponibilità dell’indagato. Nel primo è stato trovato un bilancino di precisione, nella casa sono stati individuati sequestrati altri 79 grammi di hashish. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Operazione alla Borgata

Nei giorni scorsi, gli stessi agenti della Squadra mobile hanno portato a termine un’operazione contro il traffico di droga ed armi nel quartiere della Borgata.

Chi sono i tre arrestati

Tre le persone arrestate: Cristian Toromosca, 30 anni, Nicolas Lauretta, 21 anni, e Mirko Veneziano, 18 anni: il primo deve rispondere di detenzione di arma e munizioni, gli altri due sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Pistola e munizioni in casa

Nel corso della perquisizione nell’abitazione del trentenne, gli agenti hanno trovato un revolver cal. 38, marca Smith & Wesson, “privo di segni di identificazione e pertanto da ritenersi arma clandestina”, con 5 cartucce già inserite nelle camere di scoppio del tamburo.

Il blitz nella casa dei due giovani

Nell’ambito degli stessi controlli, il personale della Squadra mobile si sono diretti in un altro appartamento dove vi erano gli altri due indagati che, stando alla ricostruzione della Questura, sarebbero usciti dal terrazzo dell’immobile e da lì avrebbero gettato in un terreno uno zaino, poi recuperato dalla polizia.

Nello zaino circa 2,5 kg di droga

All’interno c’erano circa 2,5 kg di hashish e 193 grammi di marijuana, suddivisi in involucri di cellophane e panetti, un bilancino di precisione ed un coltello intriso di sostanza stupefacente. Poco dopo, sono stati rintracciati i presunti spacciatori che sono stati arrestati.