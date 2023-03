In casa nel Trapanese nascondeva diverse dosi di marijuana

Un giovane con precedenti arrestato per spaccio nel Trapanese, in casa i poliziotti gli trovano numerose dosi di marijuana. Agli agenti aveva consegnato solo una delle due borsette dove nascondeva lo stupefacente. Ma la furbata è stata subito sventata.

Operazione “Trinacria”

L’arresto è maturato nell’ambito di un potenziamento dei controlli sul territorio con l’attuazione dell’oramai rodata programma “Trinacria”. Questa volta l’attività si è concentrata notevolmente nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Ed i riscontri si sono avuti con l’arresto di un giovane pregiudicato alcamese. Ad operare gli agenti della sezione investigativa del commissariato di Alcamo, coadiuvati da personale del reparto prevenzione crimine di Palermo. Eseguite diverse perquisizioni domiciliari a carico di noti pregiudicati del centro alcamese.

Le due pochette

Una di queste perquisizioni ha riguardato proprio il 27enne che abita nel quartiere comunemente noto come “Villaggio regionale”. Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di marijuana nascosta in due pochette. Oggetti occultati in due luoghi diversi dell’immobile, probabilmente proprio per sfuggire ad eventuali blitz elle forze dell’ordine. Il giovane aveva effettivamente consegnato spontaneamente ai poliziotti solo una delle borsette che aveva nascosto. All’interno c’era un unico involucro di cellophane con 30 grammi della sostanza stupefacente.

I controlli approfonditi

I poliziotti hanno però notato l’atteggiamento nervoso e insofferente del presunto pusher e per questo scattava una perquisizioni più approfondita. La ricerca più accurata ha avuto riscontro quando all’interno di un ripostiglio veniva trovata per l’appunto la seconda pochette. E qui all’interno c’erano ben 20 involucri di carta stagnola contenente marijuana, un bilancino di precisione e dell’hashish. Sostanza che quindi era pronta per essere spacciata.

I precedenti del giovane

Il giovane è noto alle forze di polizia in quanto già segnalato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente sta affrontando dei procedimenti penali per questi suoi precedenti. D’intesa con il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Trapani, i poliziotti di Alcamo hanno arrestato il 27enne. Per lui disposti i domiciliari. A conclusine dell’udienza di convalida, applicata dal giudice la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo della permanenza domiciliare nelle ore notturne.

