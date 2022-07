uno deve scontare 2 anni ed 11 mesi

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato Corrado Rizza, 39 anni, che deve scontare una condanna a 2 anni ed un 11 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel 2016 a Siracusa e Napoli. La polizia ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. L’uomo sconterà la pena nella sua abitazione.

Spacciatore arrestato a Lentini

A Lentini, gli agenti del commissariato di polizia hanno arrestato un giovane di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori di Lentini, insieme alla Squadra cinofili di Reggio Calabria, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del ragazzo, che, non appena ha visto le forze dell’ordine, ha lanciato un sacchetto sotto la propria auto per poi allontanarsi.

La fuga e la cattura

Il tentativo di fuga del giovane è risultato vano: è stato bloccato dai poliziotti che hanno recuperato il sacchetto contenente 34,5 grammi di cocaina in pietra.

Perquisizione in casa

Successivamente, la perquisizione si è estesa all’abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti 13 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione e un rotolo di pellicola trasparente necessari per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato posto ai domiciliari.

Munizioni in un casolare

Nel corso dei servizi di controllo effettuati con il personale dell’unità cinofila, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un’abitazione abbandonata e con il portone spalancato: dentro, gli agenti hanno rinvenuto due sacche da spalla all’interno delle quali c’era munizionamento di vario calibro, anche da guerra, per un totale complessivo di 1487 munizioni.

Arresto per droga a Cassibile

I carabinieri di Priolo Gargallo, insieme al personale dell’unità cinofila del Nucleo di Nicolosi hanno arrestato

un 24enne di Cassibile, Sebastiano Valenti, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Il giovane, che nascondeva cocaina in casa, è stato rimesso in libertà.