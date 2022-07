indagine dei carabinieri di siracusa

I carabinieri di Priolo Gargallo, insieme al personale dell’unità cinofila del Nucleo di Nicolosi hanno arrestato

un 24enne di Cassibile, Sebastiano Valenti, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Il fiuto di Ivan

Il ragazzo è stato, però, liberato su disposizione dell’Autorità giudiziaria. A scovare la droga, rinvenuta in un piccolo scomparto ricavato accanto al contatore dell’elettricità, è stato il cane Ivan, un labrador: i militari hanno sequestrato 4 buste contenenti circa 21 grammi di cocaina.

Spaccio a Siracusa

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato, nelle ore scorse, un minore di 17 anni per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Blitz nella piazza dello spaccio

Il blitz è scattato in via Santi Amato, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa, nel rione di Santa Panagia. Il ragazzo è stato trovato in possesso di 17 dosi di marijuana, 10 dosi di crack e 6 dosi di cocaina.

Il giovane, inoltre, aveva con se cinquanta euro, probabile provento dell’attività illecita. Al termine del controllo, è stato accompagnato nel Centro di accoglienza per minori di Catania.

Coppia arrestata a Noto

A Noto, gli del commissariato di P.S. di Noto hanno arrestato un uomo, di 25 anni, attualmente in regime di arresti domiciliari, ed una donna, di 33 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso.

I due conviventi, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di una busta di cocaina ( 37 grammi) occultata nell’armadio della camera da letto e mezzo panetto di hashish ( 32 grammi) un bilancino di precisione, banconote, coltello e cellophane per confezionamento dosi adagiato sul davanzale della finestra. Il 25enne è stato accompagnato in carcere mentre la donna è ai domiciliari.

Siracusano condannato a 8 anni per droga

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato e condotto in carcere Giulio Spicuglia, 54 anni, siracusano, condannato in via definitiva ad 8 anni, 10 mesi e 20 giorni per traffico di droga.

Traffico di droga tra Siracusa e Napoli

I reati contestati sono relativi a due periodi temporali diversi: il primo nel 2012 per commercio di stupefacenti tra Siracusa e Napoli, il secondo nel 2016 ma in quest’ultimo caso gli interessi sulla droga erano lungo l’asse Siracusa-Catania-Napoli.