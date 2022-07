operazione a rosolini, nel siracusano

I militari della Guardia di finanza di Siracusa hanno arrestato a Rosolini un giovane, originario della Germania, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

La perquisizione in casa

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, ricavata in un edificio di edilizia popolare di Rosolini, le Fiamme gialle hanno rinvenuto oltre 80 grammi di hashish, 19 grammi di eroina, 59 grammi di cocaina, un bilancino di precisione nonché denaro contante anch’esso sottoposto a sequestro poiché ritenuto provento dell’attività illecita. Il ragazzo, con precedenti penali, deteneva anche una cassetta metallica porta monete e alcuni coltelli.

Ai domiciliari

Al termine del controllo, il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i canali di approvvigionamento del pusher.

Arresto per droga nel Catanese

In manette uno “storico” pusher Catanese che si è andato persino a schiantare contro l’auto dei carabinieri per cercare di fuggire dall’arresto. L’operazione è stata portata avanti da carabinieri della “Squadra Lupi” del nucleo investigativo del comando provinciale che hanno arrestato, in flagranza di reato, un 27enne catanese accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, già conosciuto per il suo passato e sospettato di continuare a navigare negli ambienti nell’attività di spaccio, da tempo era finito ancora una volta sotto la lente d’ingrandimento dei militari che lo avevano notato “passeggiare” su uno scooter per le strade del quartiere “Picanello” probabilmente impegnato a fare consegne a domicilio.

Operazione nel Trapanese

Beccato nel casolare di campagna con quasi un chilo di droga. Arrestato presunto spacciatore nel Trapanese, scoperto perché il suo giro di clienti era diventato vastissimo. Al punto da insospettire i carabinieri con quel continuo via vai di macchine in quella zona di campagna. Cosa poteva attirare così tante persone in una vasta landa sperduta di campagna?

L’arresto

I carabinieri della stazione di Misiliscemi hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, un cittadino straniero di 36 anni. I militari dell’Arma, durante alcuni servizi di perlustrazione, hanno notato un insolito via vai di auto da un casolare. Hanno per questo motivo deciso di perquisire l’immobile dove l’uomo lavorava come pastore.