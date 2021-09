operazione della polizia di siracusa

Operazione antidroga della polizia a Siracusa

Una famiglia a capo di un’attività di spaccio

Sequestrati oltre 7 kg di droga

Gli agenti di polizia hanno arrestato 4 persone, una coppia di conviventi, la suocera dell’uomo, ed un amico, accusate di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Sono ai domiciliari Antonio Contavalle, 26 anni, la fidanzata, Sheila Modica, 21 anni, la madre della ragazza, Giacinta Moscuzza, 40 anni, mentre è in carcere Francesco Messina, 43 anni.

L’origine delle indagini

Le indagini, condotte dalla Squadra mobile, sono state avviate dopo alcune segnalazioni su un’attività di spaccio alla Sbarcadero di Santa Lucia e nel corso dei controlli la polizia ha notato due persone, il ventiseienne ed il 43enne, in prossimità di una palazzina che poco dopo si sono recati in un bar dove poi sono stati raggiunti. Nella perquisizione, ad uno dei due sono stati trovati alcune dosi di marijuana ed una ingente somma di denaro.

Perquisizione in casa della coppia

Gli agenti, insieme al cane App dell’unità cinofila, sono andati nella casa della coppia di fidanzati ma la donna, temendo di essere scoperta con la droga, avrebbe provato a disfarsi della merce, lanciandola dal balcone. Gli inquirenti hanno, comunque, recuperato 14 grammi di cocaina, in parte occultata all’interno dell’appartamento e in parte recuperata in strada dai poliziotti che preventivamente avevano cinturato l’area del condominio riuscendo così a recuperare al volo lo stupefacente.

La droga nella credenza

La polizia si è poi recata nell’abitazione del 43enne: all’interno di una credenza-cantinetta, realizzata ricavando un’intercapedine all’interno del muro posto in un angolo del vano, dopo aver spostato una serie di bottiglie di vino e liquori, dentro una nicchia realizzata nel muro, sono stati rinvenute sette confezioni sottovuoto di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 7 chilogrammi e per un valore complessivo di circa 30 mila euro