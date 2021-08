Al Cerulli

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto G.A. 22 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Giuliano.

La droga nascosta tra i rifiuti

Approfittando dell’oscurità data dalla tarda ora della sera i Carabinieri in pochi minuti di osservazione hanno potuto notare il via vai di auto e moto in una piazza. G.A., ricevuti i soldi, frugava tra un mucchio di sacchi di spazzatura dove, all’interno di uno zainetto nascondeva la droga.

In carcere

I militari hanno trovato nello zaino 35 grammi di cocaina suddivisa in 61 dosi, 28 grammi di crack suddivisa in 76 dosi, 100 grammi di marijuana e 839 euro. Tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato portato al Carcere “Pietro Cerulli”, come disposto giudice.