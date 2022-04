indagini dei carabinieri

Tragedia ad Augusta, in contrada Costa Saracena, nel Siracusano dove un bimbo di 10 anni, originario di Catania, ha perso la vita a seguito di una caduta da una scogliera. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Augusta, a capo delle indagini, il piccolo è scivolato mentre stava passeggiando in cima al costone roccioso.

La gita fuori porta

I genitori e la vittima si erano recati stamane in una villetta per trascorrere insieme ad altre persone la giornata del 25 aprile poi all’ora di pranzo il piccolo si sarebbe allontanato per una piccola escursione che si è trasformata in tragedia.

La tragedia

Ci sarebbe una scalinata in prossimità del costone per raggiungere il mare solo che il piccolo avrebbe perso l’equilibrio. Per lui non c’è stato nulla da fare, quando sono arrivati i primi soccorsi il suo cuore aveva cessato di battere. La Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta, non ha disposto l’autopsia, restituendo la salma alla famiglia.

Venticinquenne disperso in mare ritrovato senza vita

E’ stato ritrovato il corpo senza vita del venticinquenne di Agrigento, Raimondo Di Malta, che risultava disperso in mare. Il ragazzo, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo un tuffo, insieme a degli amici, nelle acque di Punta Bianca, non è rientrato a riva.

Ricerche partite immediatamente

le ricerche e i tentativi di soccorso sono partiti immediatamente ma l’esito è stato, purtroppo, nefasto. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, i militari della Guardia di finanza, e della Capitaneria di porto di Porto Empedocle. Dall’alto anche un elicottero della Guardia costiera impegnato a supporto dei soccorritori.

La tragica ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione dei fatti, tre ragazzi agrigentini, alle 19 circa di domenica, erano andati a fare un bagno a Punta Bianca. Si doveva trattare del classico bagno serale fra amici in una giornata di festa al centro di un week end lungo. A nuoto io tre amici hanno raggiunto l’isolotto che si trova a circa 200 metri dalla costa.