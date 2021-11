è accaduto a melilli

Tragedia a Melilli per la morte di un bimbo di 3 anni

La vittima, secondo una prima ricostruzione, ha accusato un malore

Nei giorni scorsi, è morta nel sonno una bambina a Ragusa

Tragedia a Melilli, nel Siracusano, per la morte di un bambino di appena 3 anni. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso del piccolo, di certo la famiglia è sprofondata nel dramma. Potrebbe essersi trattato di un malore improvviso che ha stroncato la vita del piccolo ma nel centro industriale la notizia della scomparsa del bambino ha lasciato tutti senza parole.

Il dolore della comunità

“Tutta Melilli oggi piange, come oggi ho pianto io appena saputa la notizia. Non voglio immaginare il dolore dei genitori” scrive sui social una conoscente. “Melilli piange un piccolo angelo di soli 3 anni, è inspiegabile tutto ciò” commenta un’altra residenti ma di frasi di cordoglio dello stesso tenore ce ne sono molti.

A Ragusa bimba morta nel sonno

Nei giorni scorsi, a Ragusa, un’altra drammatica storia con la morte di una bambina di 7 anni spirata durante il sonno. Un vero e proprio giallo sono le cause che hanno portato al decesso della piccola ma secondo alcune prime sommarie informazioni la vittima avrebbe perso la vita per soffocamento con una improvvisa occlusione alle vie aeree. Di questa vicenda se ne sta occupando la Procura di Ragusa che ha aperto una inchiesta e disposto l’autopsia sulla salma.

Un caso a Palermo

Le cronache siciliane sono piene di notizie sulla morte di bambini avvenute senza violenza, apparentemente senza ragione. Come nel caso di Marta, la bambina di dieci anni che un anno fa perse la vita durante l’ora di educazione fisica nella palestra della scuola Vittorio Emanuele Orlando di Palermo.

Un decesso non causato da un malore durante la lezione di educazione fisica, probabilmente dovuto ad una patologia pregressa e non diagnosticata.