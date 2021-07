il cordoglio del sindaco di sortino

Tragedia a Sortino con la morte di un apicoltore

La vittima è morta per un malore

Lascia moglie incinta ed un figlio

E’ morto mentre stava lavorando in fondo agricolo, a Sortino, dove stava curando le sue api, Antonio Papa, 32 anni, vittima di un malore, verificatosi intorno alle 13. Per lui non c’è stato nulla da fare ma poco dopo la tragedia ha bussato alla porta di casa della vittima, con cui viveva con la moglie ed il figlio. La donna è in attesa del secondo figlio, una circostanza che rende ancora più drammatica una domenica nefasta.

Il cordoglio del sindaco di Sortino

“Ha avuto un malore ed è morto. Sortino oggi piange una giovane vita che si è spenta – dice il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato – all’improvviso, lasciando un vuoto incolmabile. Antonio era una persona gentile e affettuosa che viveva per Giusy e per i suoi bambini. Siamo vicini alla famiglia e ai genitori, oggi e in futuro per qualsiasi bisogno”.

Niente fuochi di artificio

“So che la partita di stasera sarà un momento di riunione per tanti ma chiedo sobrietà nel caso di vittoria, a tal proposito, per rispetto nei confronti del dolore, ho annullato lo spettacolo pirotecnico previsto” conclude il sindaco di Sortino, Vincenzo Parlato.

Giallo a Lentini

E’ giallo sul ritrovamento della cadavere di una donna, un’anziana di circa 80 anni, in un garage, in via Murganzio, a Lentini, nel Siracusano.

La scoperta di un familiare

Ad accorgersene ieri sera è stato un parente della vittima che ha chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini per comprendere le cause del decesso della pensionata. Determinante, in questo senso, sarà l’ispezione cadaverica da parte del medico legale, allo scopo di svelare se sul corpo sono presenti tagli o lesioni riconducibili ad un’aggressione.

Le condizioni di salute della donna

Per il momento, vige il massimo riserbo sulla vicenda, i carabinieri stanno attendendo l’esito della perizia, frattanto hanno sentito i parenti per comprendere le condizioni di salute della donna, se, insomma, soffrisse di qualche patologia. Allo stesso tempo, gli inquirenti intendono capire le ragioni per cui la pensionata si trovava in quel locale.