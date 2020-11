colto da malore poco prima di mettersi alla guida

Tragedia nel Siracusano con la morte di un giovane di Noto di 26 anni che si era recato a Pachino, insieme alla madre e ad una ragazza, per l’acquisto di una macchina, una Golf. In prossimità di San Lorenzo, sulla Provinciale 19, il ventiseienne, che non si trovava alla guida, avrebbe voluto mettersi al volante ma sarebbe stato colto da un malore.

Il suo cuore ha cessato di battere, sono stati inutili i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita, gettando nello sconforto la madre e l’altra giovane: quello che sarebbe dovuto essere un giorno felice si è trasformato in un dramma. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia municipale ed i carabinieri che hanno accertato il decesso per cause naturali del ventiseienne.

Gli inquirenti hanno provato a sentire i due testimoni nel tentativo di ricostruire quegli istanti terribili costati la vita ad un ragazzo che poco prima di morire aveva il sorriso sulle labbra per aver finalmente esaudito il desiderio di avere quella macchina tutta per se.