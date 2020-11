bloccato a siracusa dai carabinieri

E’ stato bloccato sulla Statale 124 a bordo di una macchina una Fiat 500, insieme ad un amico, ed al termine della perquisizione i carabinieri hanno scoperto che aveva con se 10 grammi di cocaina. E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Gianclaudio Assenza, 25 anni, siracusano, disoccupato, con precedenti penali, che, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari.

Ad insospettire i militari è stato il nervosismo dell’indagato che dopo aver preso la bustina con la droga dalla tasca avrebbe voluto disfarsene senza, però, riuscirci. In auto, i carabinieri hanno rinvenuto anche una dose di hashish di grammi ma i controlli sono proseguiti nell’abitazione del venticinquenne che, oltre a detenere del materiale per confezionare la cocaina, aveva nella sua disponibilità un foglio con appunti relativi alla sua presunta attività di spaccio. Inoltre, i carabinieri hanno scovato in casa una cartuccia per pistola calibro 6,35 illegalmente detenuta,

nonché del denaro, indicato dagli inquirenti come provento della vendita di droga.

Tutto quanto è stato posto sotto sequestro mentre sono in corso le indagini per svelare se nell’affare sono coinvolte altre persone. “L’indagato, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti ed uscito dal carcere solo poche settimane fa, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e contestualmente deferito a piede libero per detenzione illegale di munizionamento” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

Nei giorni scorsi, a Lentini, nel Siracusano, un giovane 21 anni, dopo essere rimasto vittima di incidente stradale, dopo essere andato a sbattere con la sua macchina in modo autonomo contro un muro, è stato anche arrestato perché nell’auto i carabinieri, intervenuti per soccorrerlo, hanno trovato droga.

Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio il ventunenne, posto ai domiciliari, mentre il quantitativo di droga, 175 grammi di marijuana, abilmente occultati ed in parte già suddivisi in dosi.