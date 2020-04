Indagine dei carabinieri

Aveva deciso di porre fine alla relazione con il suo compagno, un quarantenne, che, però, per vendicarsi si sarebbe diretto sotto la sua abitazione, a Noto. Le avrebbe prima danneggiato l’auto, parcheggiata ai piedi della palazzina, poi, per nulla contento, sarebbe entrato nella casa della vittima per minacciarla di morte. La denuncia della donna ha consentito ai carabinieri di arrivare in tempo, infatti hanno bloccato l’uomo che è stato fermato con l’accusa di maltrattamenti. Per fortuna, la vittima non ha riportato lesioni ma da quanto svelato alle forze dell’ordine, in altre occasioni, ci sarebbero stati episodi di violenza perpetrati dall’uomo, dal carattere turbolento ma prima di questa mattina la donna non ne avrebbe mai parlato con nessuno.

“Fondamentale, in occasione di tali episodi, è infatti la volontà delle vittime di rivolgersi alle autorità e denunciare. Quello della violenza domestica rappresenta, purtroppo, un fenomeno drammatico che si può contrastare solo con l’impegno quotidiano, con i contatti con i centri antiviolenza e, lo si ribadisce, con la volontà delle vittime di chiedere aiuto alle forze dell’ordine” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa. Nell’ambito dei controlli anti Covid19, i militari hanno arrestato per evasione Massimo Marongiu, 53 anni, di Lentini, che è stato condotto in carcere per le continue evasioni dei domiciliari.

Gli altri controlli nel Siracusano

“A Siracusa sono stati sanzionati un avolese, sorpreso ad aggirarsi in tarda serata nella zona balneare a sud del capoluogo, e due soggetti intenti a discutere tra loro seduti su una panchina di una via centrale;a Sortino sono stati sanzionati due soggetti sorpresi mentre si recavano all’abitazione di un loro conoscente; a Solarino è stato sanzionato un 30enne proveniente da un comune limitrofo, sorpreso in circolazione senza un motivo valido; a Priolo Gargallo sono stati sanzionati due soggetti, controllati a bordo di un’autovettura, poiché circolavano senza valido motivo dichiarando di essere alla ricerca di una ferramenta; a Noto sono stati sanzionati due giovani, entrambi provenienti da altri Comuni, sorpresi a circolare a bordo di uno scooter senza un motivo valido”