la decisione del sindaco

Troppo alta la curva dei contagi per tenere aperti gli uffici comunali di Canicattini Bagni, nel Siracusano, e così il sindaco ha deciso di chiuderli per 3 giorni.

“Alla luce di un nuovo generalizzato e preoccupante incremento dei contagi Covid19 a livello nazionale e in provincia di Siracusa, maggiore garanzia della sicurezza – fa sapere l’amministrazione comunale – dei propri cittadini e degli utenti, ha disposto la chiusura, da mercoledì 4 Novembre 2020, degli uffici comunali per tre giorni per la sanificazione di tutti gli edifici pubblici ad iniziare dal palazzo municipale”

Contestualmente, il sindaco ha annullato la cerimonia della celebrazione del 4 Novembre: sarà solo deposta una corona d’allora ai piedi del monumento ai caduti all’interno della villa comunale “per ricordare l’Unità Nazionale e rinnovare l’omaggio al valore e al lavoro delle Forze Armate e di tutti quei Corpi che garantiscono sicurezza e legalità al Paese” spiega il sindaco Marilena Miceli.

Frattanto, a Priolo, è stato ampliato il traporto scolastico urbano ampliato come prevede il Dpcm del 24 ottobre scorso. Ai 3 mezzi in dotazione, si sono aggiunti altri due scuolabus, per un totale di 5.

“Stiamo facendo il possibile – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica istruzione Mariachiara Gambuzza – pere vitare disagi agli studenti e alle loro famiglie. Nonostante i continui cambiamenti legati all’emergenza, siamo riusciti anche questa volta ad attenerci in breve tempo alle nuove disposizioni. Da una capienza del 100% siamo passati all’80 e adesso al 50%”.

“Con l’aggiunta di due nuovi scuolabus – ha detto il sindaco Pippo Gianni – garantiremo un servizio migliore e soprattutto tuteleremo la salute dei nostri bimbi. Ricordo che tutti dovranno indossare la mascherina almomento della salita sul mezzo e per tutta la durata del viaggio”.