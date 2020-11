il dato fornito dal sindaco del capoluogo aretuseo

In crescita la curva del contagio nel Siracusano e stando ai dati dell’Asp, diffusi dal Comune del capoluogo, sono 213 i positivi in città, 710 in tutto il territorio della provincia “Ieri, è stato registrato un incremento di 12 positivi, guariti 2 e 426 tamponi processati” fa sapere il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Ma monta la polemica sui controlli, che, secondo alcuni siracusani, non ci sono, come scrive una donna sulla pagina social del primo cittadino. “Non ho visto nessun controllo in giro, soprattutto al mattino durante le ore di punte, in modo particolare al supermercato”

E’ morto di Covid19 un uomo di Francofonte che si era ammalato nei giorni scorsi. Ad annunciare il decesso è stato il sindaco del Comune del Siracusano. “Il nostro concittadino Giuseppe Erbesso è morto – dice il sindaco Daniele Nunzio Lentini – nella giornata di ieri a causa del covid19. E’ una notizia dolorosa, piena di sofferenza, che coinvolge l’intera collettività francofontese ed arriva in un momento critico per il nostro paese”.

Un caso di positività si è registrato all’istituto comprensivo Paolo Orsi di Siracusa. Una classe è stata messa in quarantena dopo la scoperta del contagio da parte di un alunno e così sono scattati i protocolli sanitari per arginare la propagazione del virus.

Contagio anche al 118 di Siracusa: ci sono altri 3 positivi dopo i 3 di ieri. Sono due autisti soccorritori ed un infermiere che sono in isolamento ma la situazione comincia ad essere preoccupante anche in virtù di una impennata di contagi nel capoluogo. Nelle settimane scorse, sembrava che la curva fosse sotto controllo ma negli ultimi giorni si è verificato un aumento delle persone risultate positive ai tamponi, in linea, comunque, con l’andamento nell’isola.

Un contagio si è registrato nella scuola per l’infanzia Polisport in via Giuseppe Fava, a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. L’istituto è stato chiuso come annunciato dal sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo.