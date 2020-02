Le ricerche sono condotte dai carabinieri

È stata trovata a Messina Giada Zuccarello, la ragazzina di 12 anni, residente ad Augusta, scomparsa nel primo pomeriggio. Sono stati i carabinieri a rintracciare la minorenne anche attraverso le celle del suo telefonino. A quanto pare, era da sola e sarebbe stata notata da due donne insospettitesi perché la ragazzina sembrava smarrita. È finita così la preoccupazione per amici e familiari che temevano per la sorte di Giada, spartita dopo la fine dell’ultima ora di lezione a scuola.

Non ha fatto rientro nella sua abitazione, ma qualcuno, intorno alle 14, l’avrebbe vista nella zona della Borgata, il centro storico della città. ” Informo che al momento non si hanno notizie di Giada Zuccarello. Se qualcuno la dovesse vedere chiami i carabinieri” questo l’appello lanciato dall’associazione Volontari&Protezione civile di Augusta.

Della scomparsa della ragazzina sono stati immediatamente informati i carabinieri della Compagnia di Augusta che hanno avviato le ricerche per scovare la dodicenne: sono stati sentiti alcuni amici ed altri conoscenti della minorenne per comprendere le sue abitudini e frequentazioni. Non appena i genitori hanno avuto notizia del ritrovamento della figlia sono saliti a bordo della loro auto per andarla a prendere.