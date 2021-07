somministrazione di dosi alla marina

Campagna di vaccinazione nei luoghi della movida

Postazione alla Marina

Ci sarà anche la Croce rossa

L’Asp di Siracusa, per incentivare la campagna di vaccinazione, ha deciso di realizzare delle postazioni anche nei luoghi della movida di Siracusa. A partire dalle 20 di sabato fino alle 24, alla Marina, a ridosso della base navale della Capitaneria di Porto, sarà possibile la somministrazione di una dose Pfizer nei confronti delle persone, dai 12 anni compiuti in su.

Croce rossa

Alla Marina, il Comitato provinciale della Croce Rossa italiana allestirà un posto medico Avanzato dove opererà personale medico, infermieristico e tecnico-amministrativo dell’Azienda organizzato dalla dottoressa Donatella Capizzello dell’Hub vaccinale di Siracusa, nonché volontari del Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana che cureranno l’accoglienza.

L’iniziativa

L’appuntamento rientra nell’ambito delle campagne di vaccinazione di prossimità promossa dalla Presidenza della Regione Siciliana, con l’istituzione di postazioni straordinarie anche con mezzi mobili, nei luoghi di maggiore aggregazione, al fine di ottenere il più ampio coinvolgimento dei cittadini di tutte le età che ad oggi non si sono ancora sottoposti, su base volontaria, alla vaccinazione contro il Covid19.

“Aumentare i vaccini”

“È un ulteriore tentativo per avvicinarsi alla sensibilità di chi non si è ancora vaccinato in attesa di conferme e certezze -dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra -. L’unico evidente rimedio per evitare la diffusione del virus è il vaccino e per questo lo dobbiamo fare tutti e subito. Ringraziamo le Istituzioni che ci sono accanto e ci collaborano per consentirci di raggiungere questo obiettivo”.

Centro commerciale

Frattanto, in questo fine settimana, sarà possibile vaccinarsi anche nei locali del centro commerciale Belvedere di Melilli.

Intesa Regione e sindaci

“Si moltiplicano le iniziative che il sistema sanitario regionale organizza con i sindaci e le amministrazioni locali per favorire la campagna vaccinale di prossimità. Ringrazio i direttori generali e i commissari da me nominati, anche perché la crescita dei primi vaccinati dopo l’ordinanza del presidente Musumeci è stata davvero significativa. Ci aspettiamo ancora molto dai prossimi giorni». Lo dichiara l’assessore regionale della Salute, Ruggero Razza.