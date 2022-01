nell'area della marina militare

Oltre cinquecento vaccini anticovid sono stati eseguiti nella prima giornata di apertura del nuovo Hub nella struttura del CRDD della Marina Militare di Augusta all’interno dello stabilimento elioterapico di Punta Izzo.

Vaccini per bambini

E’ stata anche allestito un percorso per la somministrazione dei vaccini ai bambini con la presenza di pediatri e un gruppo di animazione di clownterapia.

Gli orari dell’Hub

Il Centro vaccinale sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14,30 alle 17.30. Per la vaccinazione pediatrica sono stati riservati i pomeriggi di giovedì e venerdì e il sabato mattina.

“Hub decongestiona il Muscatello”

“Ringrazio il contrammiraglio Andrea Cottini – ha detto il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra – che ancora una volta si è dimostrato disponibile nei confronti dell’Azienda e del territorio megarese, confermando l’efficacia della sinergia in atto tra il Comando Marittimo Sicilia e l’Asp di Siracusa”

” Questa struttura, la cui affluenza di stamane conferma l’alto gradimento da parte della popolazione, ci consentirà di decongestionare l’ospedale e di contribuire ad accelerare il completamento del ciclo vaccinale”.

Gruppo anti Covid19 della Marina

“ Abbiamo inoltre voluto fornire una ulteriore assistenza con la possibilità di processare duecento tamponi presso il nostro laboratorio al fine di accelerare i tempi di screening della popolazione” ha detto il contrammiraglio Andrea Cottini”

“Individuare nuovo centro per i tamponi”

“Grazie alla Marina Militare abbiamo creato questo nuovo centro e con il sindaco Di Mare stiamo anche risolvendo l’altra problematica relativa ai tamponi con l’individuazione di un altro sito di drive in per evitare congestioni del traffico” ha detto il direttore sanitario Salvatore Madonia.

“Ottima risposta degli utenti”

“La città sta rispondendo benissimo – ha detto il direttore del Distretto sanitario di Augusta Lorenzo Spina – sia per le terze dosi che per la fascia dei bambini e si stanno avvicinando al vaccino anche persone per le prime dosi. Questo centro, attrezzato in maniera eccellente, ci darà la possibilità di fare più in fretta per vincere il Covid”.