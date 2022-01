oggi l'inaugurazione

Ci sarà, a partire dai prossimi giorni, un nuovo Hub nel Siracusano per la campagna di vaccinazione. Si trova ad Augusta, all’interno del CRDD della Marina Militare, nell’area dello stabilimento elioterapico di Punta Izzo ed oggi sarà inaugurato.

Un anno fa i Drive in

Lo scorso anno in questa stessa sede era stato allestito un Drive in per le attività di screening della popolazione. La struttura è stata allestita con il contributo dell’Amministrazione comunale di Augusta che ha messo a disposizione arredi e attrezzature.

Apertura nei prossimi giorni

“L’apertura del nuovo Centro vaccinale, in tempi rapidissimi, dal lunedì al sabato, consentirà di far fronte all’esigenza di dotarsi di una struttura idonea anche alla vaccinazione dei bambini, conferma l’efficacia della sinergia in ambito territoriale tra il Comando Marittimo Sicilia, il Comune di Augusta e l’Asp di Siracusa.” fanno sapere dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa”.

Focolaio al Comune di Siracusa

L’Ufficio attività produttive del comune di Siracusa rimarrà chiuso per la giornata di oggi a causa della positività al Covid19 di alcuni dipendenti. Ne dà notizia il dirigente del settore, Enzo Miccoli, che ha già disposto la sanificazione dei locali, che si trovano in via San Giovanni, a due passi dal Santuario della Madonne delle Lacrime.

Ufficio chiuso, “riaprirà domani”

La “bonifica” degli uffici è stata già avviata, “contiamo di poter riaprire nella giornata di domani” spiega a BlogSicilia il dirigente di Attività produttive, Enzo Miccoli. L’esito dei tamponi non ha lasciato spazio ad alcun dubbio, per cui, al fine di evitare ulteriori contagi, è stata presa la decisione di chiudere per almeno 24 ore l’ufficio.

Sicilia in zona gialla

La Sicilia si risveglia dopo il week end di capodanno in zona gialla e nonostante la cosa fosse ampiamente prevista e annunciata porta con se un po’ di paura. Si perché l’aumento esponenziale dei contagi di fine e inizio d’anno già fa vedere arancione.