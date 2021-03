i dati dell'asp

I dati dell’Asp sulla campagna vaccinale

Sono 50 mila le dosi somministrate

10 mila per gli over 80

“Dall’inizio della campagna vaccinale anticovid l’Asp di Siracusa ha superato ad oggi le 50 mila dosi somministrate tra prima e seconda, ponendosi tra i primi posti in ambito regionale per il più alto numero di vaccinati in rapporto alla popolazione avente diritto”. Ad affermarlo è la direzione dell’Asp di Siracusa che ha fornito i dati sulla campagna vaccinale nel Siracusano.

Gli over 80

In merito agli over 80, secondo quanto affermato dall’azienda sanitaria “sono quasi 10 mila i vaccinati”. Di questi, “sono circa 2000 gli over 80 vaccinati nelle Rsa e nelle 116 case di riposo su tutto il territorio provinciale, oltre 1800 anziani nella abitazione su un totale di 3000 che si sono prenotati, raggiunti a domicilio dalle varie squadre coordinate dal Dipartimento di Prevenzione medico e dai Distretti sanitari composte da medici, infermieri, psicologici e assistenti sociali”.

Vaccini a domicilio

Per quanto concerne le somministrazioni a domicilio, avviate l’1 marzo scorso, sono le 25 vaccinazioni giornaliere su scala provinciale. “Particolare attenzione è dedicata anche ai pazienti fragili, come soggetti vulnerabili per patologie e disabili gravissimi, le cui cifre arrivano ad oggi a superare i 7000 vaccinati sul territorio provinciale” fanno sapere dall’Asp.

Caregiver

In merito ai conviventi e ai caregiver (assistenti) delle persone particolarmente vulnerabili, l’Asp precisa che è stato predisposto una piattaforma digitale, accessibile dall’home page del sito internet www.asp.sr.it

Ci sono anche altre modalità per ottenere informazioni e prenotazioni. “Oltre al sito, è possibile usare il numero verde 800238780, i servizi di posta elettronica (vaccinazionecovid@asp.sr.it), gli Uffici Urp e agli Infopoint”.

Asp e sindacati

Frattanto, ci sarà un incontro tra sindacati e la direzione dell’Asp. “C’è voluto un sit-in per sbloccare la situazione, ma ci riteniamo soddisfatti per il clima istaurato e gli argomenti trattati – commentano i segretari – Un incontro disteso e concreto con temi che sono stati condivisi dal direttore sanitario dell’ASP pronto a cogliere le nostre istanze per un dialogo costruttivo e a rispondere in maniera esaustiva alle nostre domande. Cosa importante per noi. Si è parlato di hub vaccinale, sistemi di prenotazione e non solo”.