aveva nascosto gli stupefacenti in bagno

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato per spaccio di droga Ivan Vasques, 21 anni, siracusano, con precedenti penali. Il giovane, che svolge l’attività di fruttivendolo, da qualche tempo era finito sotto osservazione per via delle sue conoscenze negli ambienti degli stupefacenti, per cui si è deciso di compiere una perquisizione nella sua abitazione.

All’interno di un mobiletto del bagno, i militari hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso complessivo di 75 grammi e 7 ovuli di hashish di peso equivalente, nonché 1 coltello con lama di lunghezza di 18 centimetri.

“La droga rinvenuta è stata sequestrata e sarà inviata – fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – al laboratorio analisi delle sostanze Stupefacenti per accertarne la qualità, ai fini processuali. L’arrestato invece, ad ultimate formalità, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione”.

Sempre a Siracusa, poliziotti della Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica di Siracusa, hanno eseguito il sequestro preventivo di un immobile nei complessi residenziali di edilizia economico popolare della zona di via Italia, ed in particolare della piazza San Metodio, abitazione abusivamente occupata da soggetti che l’avevano adibita a centrale di spaccio. L’abitazione sequestrata è stata oggetto di numerosissimi interventi di polizia nei mesi scorsi.

I pusher, grazie al complesso sistema di video istallato, sorvegliavano ogni lato delle palazzine condominiali, e persino la strada pubblica. Sono stati eseguiti circa 7, fra arresti in flagranza e denunce, ed altrettanti sequestri di droga, nell’arco di 5 mesi. Sono state sempre rimosse le telecamere di videosorveglianza e le difese passive dell’abitazione, come i cancelli in ferro alla porta di ingresso e le grate dalle finestre. Tutti i residenti del complesso erano sorvegliati. L’abitazione è stata affidata all’Ente proprietario, ovvero al Comune di Siracusa