Prove generali di un passaggio a Forza Italia oppure semplici dialoghi ? Il protagonista è il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, che, nel 2028, concluderà il suo secondo ed ultimo mandato da capo dell’amministrazione del Comune montano del Siracusano.

Verso le elezioni regionali

Il suo sogno, mai nascosto, è di sedere su uno degli scranni dell’Assemblea regionale siciliana, e per questo motivo, nelle settimane scorse, sarebbero state avviate delle interlocuzioni con esponenti di primo piano di Forza Italia, che, naturalmente, in vista di un appuntamento elettorale così importante, ha la necessità di allestire una “rosa” competitiva, capace di portare voti. Del resto, il primo cittadino di Palazzolo, forte di due elezioni vinte, porta in dote un certo numero di consensi e di solito le comunità piccole, quando un proprio esponente scende in campo per una competizione elettorale così importante, si compatta attorno ad esso. E sarebbe proprio questo il biglietto da visita di Gallo.

Gallo e la Dc

In realtà, il sindaco di Palazzolo era quasi sicuro, fino a qualche mese fa, di una candidatura all’Ars ma nella lista della Democrazia cristiana ed in occasione della Festa dell’Amicizia dello Scudo crociato, a Ribera, probabilmente il punto massimo raggiunto dal partito, il sindaco di Palazzolo avrebbe avuto alcune rassicurazioni sulla sua partecipazione alla corsa per un seggio a Palazzo dei Normanni.

Il terremoto su Cuffaro ed il cambio di scenario

L’inchiesta della Procura di Palermo, culminata con l’arresto dell’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, e lider maximo della Scudo crociato, ha spezzato in due il partito e conseguentemente i sogni politici di Gallo che si sarebbe guardato attorno per poi iniziare un dialogo con Forza Italia, il cui deputato regionale uscente, Riccardo Gennuso, sarà ricandidato nella lista forzista per un secondo mandato.

Le manovre

Non c’è ancora nulla di definito, del resto le elezioni per il rinnovo dell’assemblea siciliana si terranno nel 2027 e da qui ad allora tante cose potrebbero cambiare, come insegna la recente vicenda della Dc. Gallo è un esponente politico che ha sempre gravitato nel Centrodestra: nel Siracusano, fu uno dei primi ad aderire alla Lega e di lui si ricordano delle memorabili foto con Matteo Salvini intento a mangiare la “sasizza di Palazzolo” o delle gag, finite sui social e promosse dallo stesso sindaco per rispondere alle critiche sul suo passaggio alla Lega.