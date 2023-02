le strategie del centrodestra

L’incontro, in piazza Adda, tra gli esponenti apicali di Forza Italia, Mpa e Lega, avrebbe permesso di fissare delle regole di ingaggio legate all’individuazione del candidato a sindaco del Centrodestra.

Le regole di ingaggio

Al vertice in piazza c’erano Giovanni Cafeo (Lega), Mario Bonomo (Mpa) e Pippo Gennuso (Forza Italia) che avrebbero definito, innanzitutto, che tipo di candidatura non si dovrebbe avallare: una che abbia il sostegno solo di una parte dei rispettivi partiti. In sostanza, o c’è un accordo solido, che comprende tutte le forze del Centrodestra, a loro volte coese, o non saranno ammesse scorciatoie.

Un patto anti Assenza

Una sorta di patto che, sotto l’aspetto politico, sembra sbarrare la strada all’ipotesi della candidatura di Giuseppe Assenza, l’ex assessore della giunta Bufardeci ed ex presidente del depuratore Ias, montata nei giorni scorsi ma che, ancora nessuno rivendica. Il nome di Assenza circola negli ambienti della politica, e questa indiscrezione non è stata ancora smentita, nemmeno dal diretto interessato.

Gli amici dell’ex presidente Ias

Assenza è vicino al sindaco di Melilli e deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta: non dispone di una tessera del partito degli autonomisti ma nei mesi scorsi ha partecipato al percorso politico di Carta che da Forza Italia è transitato nel Mpa, con una breve parentesi nel Pd, quando, con l’avallo degli orfiniani era in procinto di candidarsi alle regionali ma poi non se ne fece nulla.

L’ex nucleo storico di Forza Italia

Assenza, peraltro, ha una lunga amicizia con l’ex sindaco di Siracusa, Titti Bufardeci, essendo stato nella sua squadra e manterrebbe rapporti buoni anche con l’ex ministro Prestigiacomo.

Inoltre, nello stesso Mpa, sono presenti esponenti storici di Forza Italia, come Roberto Di Mauro, coordinatore cittadino degli autonomisti, ed Alfredo Boscarino, che hanno avuto ruoli importanti nel periodo dell’esecutivo Bufardeci, insieme all’ex assessore Assenza.

E poi, in Forza Italia, sponda Gennuso, che nel partito ha un peso specifico essendo Riccardo Gennuso deputato Ars, hanno altre idee e piace l’ex presidente del Consiglio comunale, Ferdinando Messina.