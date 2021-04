la denuncia del comitato di cassibile

Il Comitato di Cassibile contrario al villaggio per i braccianti stranieri

Sabato la nuova opera sarà aperta

Il Fronte del No lancia l’ennesimo appello contro l’apertura

Il Comitato No Villaggio, contrario alla realizzazione del complesso abitativo in contrada Palazzo, a Cassibile, destinato ai braccianti agricoli stranieri, attacca l’amministrazione. Ieri, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, e l’assessore alle Politiche di inclusione, Rita Gentile, dopo aver annunciato l’apertura della struttura, che ospiterà circa 100 migranti, per sabato hanno anche sostenuto che, in futuro, diventerà un ostello, a pagamento, destinato ai braccianti.

“Una follia istituzionale”

“Si è passati dal centro per immigrati stagionali, al villaggio, al barbecue per i cittadini residenti, al centro di protezione civile in caso di calamità e dulcis in fundo all’ostello. Siamo veramente alla follia e al ridicolo istituzionale” commentano gli esponenti del Comitato No Villaggio.

“Area non conforme al Prg”

Secondo il Comitato, l’area in cui sorge il villaggio per i braccianti stranieri ha un’altra destinazione d’uso, “infatti nel piano regolatore è indicato un impianto di depurazione, pertanto sono state costruite delle strutture dove, è evidente a tutti, non potevano e non possono essere edificate.

Bloccare il villaggio

“Auspichiamo in un rapido intervento delle autorità per bloccare questo scempio che marchia, in modo indelebile, il territorio di Cassibile Fontane Bianche ed offende i cittadini residenti e gli stessi extracomunitari. Ribadiremo il nostro no al villaggio e l’inutilità dello stesso, se non per lugubri affari, che nulla ha a che vedere con l’accoglienza e l’integrazione” concludono gli esponenti del Comitato.

Sito di Protezione civile

L’amministrazione comunale ha anche spiegato che “al contempo, questo stesso sito rappresenterà per il territorio una preziosa infrastruttura di emergenza a disposizione della Protezione civile in caso di eventi emergenziali che si potrebbero verificare”. Secondo quanto hanno fatto sapere il sindaco e l’assessore, “sarà garantita l’assistenza sanitaria ed il trasporto”.