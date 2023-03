i lavori sul lungomare vittorini

I tecnici incaricati dal Comune di Siracusa per risolvere il problema del cedimento di un tratto di strada sul Lungomare Vittorini hanno sistemato delle paratie per bloccare l’avanzata del mare.

Le paratie

In questo modo, stando alla tesi dell’amministrazione di Palazzo Vermexio, la barriera in cemento impedirà le infiltrazioni che hanno causato l’erosione. Una volta compiuto questo passo, quello successivo sarà di riempire la voragine sulla strada per poi finalmente aprire al transito dei veicoli, costretti a compiere un altro giro, come previsto nell’ordinanza del Comune nelle ore successive alla scoperta della buca.

Ecco il percorso previsto dal Comune

i mezzi provenienti da via dei Tolomei, giunti in largo Bastione Santa Croce svolteranno a sinistra per poi girare a destra lungo via Vittorio Veneto, che dunque potrà essere percorsa in senso inverso rispetto all’attuale. Arrivati in largo Forte San Giovannello, i mezzi svolteranno a destra e poi a sinistra per riprendere il regolare senso di marcia.

Chi percorre via Vittorio Veneto, giunto in largo Forte San Giovannello, avrà l’obbligo di svoltare a sinistra, mentre il tratto compreso tra largo Forte San Giovannello e il civico 60 del lungomare Vittorini potrà essere percorso solo dal traffico locale e in entrambi i sensi di marcia. Infine, i mezzi provenienti da via Mirabella, arrivati all’incrocio con via Vittorio Veneto non potranno dirigersi verso il lungomare Vittorini ma dovranno svoltare a destra o a sinistra.

Altro cedimento in Ortigia

Dopo il cedimento di un tratto di strada sul Lungomare Vittorini, per via dell’erosione del mare, lo stesso fenomeno sarebbe all’origine del danneggiamento della base delle ringhiere che si affacciano sulla spiaggetta della Marina, anch’essa in Ortigia, il centro storico di Siracusa.

La segnalazione al Comune

Il Comitato attivisti Siracusa, che ha prodotto una documentazione fotografica e video, ha inviato la segnalazione al Comune di Siracusa, alla Polizia municipale ed alla Sovrintendenza: “Occorre un lavoro di consolidamento delle fondazione, con la presente facciamo segnalazione per le opportune verifiche”.

Tante persone transitano in questa zona

In questa zona, passeggiano numerose persone, specie nel fine settimana, tra cui turisti, che, spesso si godono la vista del Porto grande poggiandosi su quelle ringhiere, che risalgono fino al Lungomare Alfeo, uno dei luoghi più suggestivi di Ortigia.

“Serve ripristino condizioni di sicurezza”

“Si chiede immediato intervento per verificare la sicurezza – spiegano gli esponenti del Comitato attivisti Siracusa – per tutti quei cittadini e turisti che da li si affacciano, di sotto apparentemente è scavato, eroso dal mare. Sulla spiaggia è presente un grosso quantitativo di canne, che siano residui degli stabilimenti, postazioni solarium che ogni anno li vengono realizzati? Se così fosse perchè i concessionari non ripristinato i luoghi ripulendo a fine stagione?”

Lavori alla Borgata

A partire da domattina, ci saranno delle modifiche nella circolazione dei mezzi nella zona di via Piave per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistica. Nello specifico, l’intervento consisterà nella ripavimentazione definitiva della strada.

Il settore Trasporti e diritto alla mobilità ha emesso un’ordinanza con la quale si prevede la chiusura a tratti dell’arteria così da conciliare la prosecuzione degli interventi con il transito dei mezzi e dei pedoni. In accordo con gli uffici, l’impresa che esegue i lavori provvederà a posizionare la segnaletica per indicare i sensi di marcia da seguire.

Il divieto di transito, fatta eccezione per il traffico locale, riguarderà anche l’ultimo tratto di via Montegrappa, quello compreso tra via Gorizia e piazza Leone Cuella, dove sarà vietato parcheggiare e sarà in vigore la rimozione obbligatoria dei mezzi in sosta.