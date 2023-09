La troupe in provincia per altri ciak

A Terrasini sbarca Beppe Fiorello, attore di grande fama e fratello dello showman Rosario, per girare la sua ultima serie Tv che andrà prossimamente in onda sulle reti Mediaset. Questa mattina tanti curiosi attorno alle zone in cui venivano girate le varie scene, tutti col telefono in mano per provare a immortalare l’apprezzato artista.

La storia

Fiorello interpreta Fabrizio Corsaro, un cronista di nera del “Quotidiano di Palermo” in “I Fratelli Corsaro”. Si tratta di un adattamento del ciclo di romanzi del giornalista Salvo Toscano. Una produzione Camfilm in collaborazione con Taodue, in 4 serate, per la regia di Francesco Miccichè. Oggi l’attore con la troupe si trovavano nella splendida Torre Alba dove si stavano girando diverse scene della serie. Entusiasta il sindaco Giosuè Maniaci per la scelta della produzione di venire a Terrasini: “Il paese trasformato in set cinematografico dove si stanno girando le scene della serie Tv ‘Fratelli Corsaro’. Un benvenuto a Beppe Fiorello, al regista, agli attori, ai cameraman e a tutti i componenti della troupe”.

Tantissime le location scelte

Sono numerose le diverse zone di Terrasini in cui saranno riprese le varie scene sino a venerdì prossimo 22 settembre. Oggi telecamere accese sul lungomare Peppino Impastato, nelle vie Rosario Ruffino, padre Cataldo, Crispi ed Einaudi. Domani, giovedì 21 settembre, si gira anche nelle vie dei Mille, della Provvidenza, Leonardo da Vinci, Libertà e Belvedere. Poi venerdì si tornerà ancora sul lungomare Impastato. “Chiedo un po’ di attenzione e comprensione – l’appello del primo cittadino – per questo piano traffico che nei prossimi giorni riguarderà buona parte della cittadina”.

Nei giorni scorsi a Palermo

Nei giorni scorsi era stata Palermo ad essersi trasformata in set cinematografico dove le riprese sono iniziate per l’esattezza lo scorso 27 agosto. Ad essere state coinvolte saranno diverse parti della città, e per questo motivo allo stesso modo fu necessario al Comune effettuare dei cambiamenti alla mobilità nei giorni di riprese.

