La capienza del Massimino rimodulata ad oltre 16.000 posti

Il debutto in serie D del Catania si avvicina, mancano due giorni ed i rossazzurri torneranno a giocare una partita ufficiale di campionato. Domenica 18 settembre alle 15 scatta l’ora X per il calcio di inizio della nuova era del club etneo targata Rosario Ross Pelligra. Gli etnei saranno ospiti del Ragusa per la prima giornata del girone I della quarta serie.

Nel frattempo la febbre rossazzurra sale. Sono stati infatti sottoscritti 8.013 abbonamenti.

Il Catania vede il record del Palermo

Un numero importante che si avvicina al record assoluto per la quarta serie che appartiene al Palermo. Nella stagione 2019-2020 gli abbonati rosanero si attestarono a quota 10.446. Anche in quel caso si trattava di una rinascita. Il club rosanero era rinato dopo il dolorosissimo fallimento che lo cancello nell’estate del 2019 dal panorama calcistico quando era in serie B mentre, sul campo, lottava per un posto in massima serie.

La campagna abbonamenti del club rossazzurro dovrebbe chiudersi alla vigilia della seconda partita interna degli etnei, ovvero prima del 5 ottobre (in calendario si giocherà la quarta di andata tra Catania e Vibonese).

Una conferma, dunque, che a Catania ci sia voglia e fame di calcio e di spingere la squadra allenata da Giovanni Ferraro al traguardo della promozione in serie C dopo una sola stagione dalla dolorosa esclusione dal campionato di terza serie ad inizio aprile scorso a seguito del fallimento decretato nel dicembre del 2021.

Dove e come acquistare gli abbonamenti

Nell’ambito della Campagna 2022-2023 “Melior de Cinere Surgo”, Il Catania SSD ha predisposto la vendita degli abbonamenti online nei punti vendita Ticket One abilitati ed ai botteghini in Piazza Spedini.

Per rendere più spedite le operazioni di sottoscrizione allo sportello, si richiede di:

consegnare copia cartacea del modulo già compilato e firmato che si trova sul sito di TiketOne

esibire la ricevuta della card “We Catania”.

Sarà possibile ritirare o effettuare l’abbonamento presso i botteghini dello stadio Massimino a piazza Spedini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ed il sabato dalle 9 alle 14. I prezzi degli abbonamenti vanno dai 65 ai 400 euro. Donne, Over 65 ed Under 18 hanno diritto a tariffe ridotte.

Stadio Massimino, capienza rideterminata a 16.731 posti

Il Catania Ssd comunica che le autorità competenti hanno rideterminato la capienza dello stadio Angelo Massimino concedendo la disponibilità di 16.731 posti. Ecco la suddivisione: Tribuna A 3.231; Tribuna B 3.375; Curva Nord 4.875; Curva Sud 4.500; Settore Ospiti 750.

Giulio Frisenna dal Catania al Licata

Movimento in partenza per il Catania che annuncia la partenza, a titolo definitivo, di Giulio Frisenna al Licata.