Serie D, club rossazzurro vicino al record assoluto del Palermo

Cresce la febbre rossazzurra. Cresce anche l’attesa per l’esordio casalingo col San Luca previsto per mercoledì 28 settembre alle 20.30 in occasione della seconda giornata del campionato di serie D. Il Catania Ssd comunica che gli abbonamenti hanno superato quota 9.600.

Il numero esatto delle tessere sottoscritte per la stagione 2022-2023 per le partite interne del Catania si attesta a 9.651. Il record assoluto in quarta serie che appartiene al Palermo di 10.446 fatto registrare nella stagione 2019-2020 è sempre più vicino.

La campagna abbonamenti del club etneo dovrebbe chiudersi alla vigilia della seconda partita interna degli etnei, ovvero prima del 5 ottobre (in calendario si giocherà la quarta di andata tra Catania e Vibonese).

Carra “Il 5% ricavato abbonamenti per finanziare progetti sociali”

Il Catania vuole affondare le sue radici nel cuore della città ed esprime, in concreto, un’attenzione particolare allo sviluppo di attività utili alla comunità. Il direttore generale Luca Carra spiega e annuncia una nuova iniziativa: “Su impulso del presidente Pelligra, costantemente attento alle esigenze dei catanesi, destineremo il 5% del ricavato della campagna abbonamenti ad alcuni progetti di rilevanza sociale. Dopo la chiusura delle sottoscrizioni, prevista nell’imminenza della seconda gara interna, comunicheremo alle associazioni ed a tutte le realtà potenzialmente interessate le modalità e le tempistiche per l’invio delle proposte, che selezioneremo e illustreremo nel corso del mese di ottobre. Restituiremo così in termini tangibili il senso della nostra intenzione di essere ‘il Catania per Catania’, esprimendo solidarietà, e allo stesso tempo il nostro sarà un ringraziamento ai tifosi per la grande risposta all’appello del club”.

Attesa per l’esordio del Catania al Massimino, attesi oltre 10mila tifosi

Intanto per la sfida tra Catania e San Luca in programma mercoledì alle 20.30 allo stadio Massimino sono previsti oltre diecimila spettatori. Questo grazie alla quota abbonati altissima che fra tre giorni potrebbe addirittura sfondare il tetto dei 10.000.

Anche i biglietti venduti per la singola gara saranno parecchi, ma in tal senso bisogna tener conto proprio dell’attesa che accompagna questa partita. Atteso in tribuna il presidente Rosario Ross Pelligra. Il Catania dal tecnico Giovanni Ferraro dopo il 2-0 esterno rifilato al Ragusa non vuole certamente fermarsi. L’obiettivo dichiarato dei rossazzurri è quello di vincere il campionato di serie D e tornare in C. Ma tutto passo dopo passo.

Dove e come acquistare gli abbonamenti del Catania

Nell’ambito della Campagna 2022-2023 “Melior de Cinere Surgo”, Il Catania SSD ha predisposto la vendita degli abbonamenti online nei punti vendita Ticket One abilitati ed ai botteghini in Piazza Spedini.

Per rendere più spedite le operazioni di sottoscrizione allo sportello, si richiede di:

consegnare copia cartacea del modulo già compilato e firmato che si trova sul sito di TiketOne

esibire la ricevuta della card “We Catania”.

Sarà possibile ritirare o effettuare l’abbonamento presso i botteghini dello stadio Massimino a piazza Spedini dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ed il sabato dalle 9 alle 14. I prezzi degli abbonamenti vanno dai 65 ai 400 euro. Donne, Over 65 ed Under 18 hanno diritto a tariffe ridotte.

Stadio Massimino, capienza rideterminata a 16.731 posti

Nei giorni scorsi è stata rideterminata la capienza dello stadio Angelo Massimino concedendo la disponibilità di 16.731 posti. Ecco la suddivisione: Tribuna A 3.231; Tribuna B 3.375; Curva Nord 4.875; Curva Sud 4.500; Settore Ospiti 750.

Abbonamenti Catania, i prezzi

Ecco i prezzi delle tessere abbonamenti per la stagione agonistica 2022-2023 che permetterà di assistere alle 17 partite casalinghe (con l’esclusione del Giarre le squadre del torneo sono diventate 18, ndr) del Catania Ssd allo stadio Angelo Massimino. Si va da 65 a 400 euro. Previste anche tariffe ridotte per donne, under 18 ed over 65. La campagna abbonamenti dovrebbe chiudersi alla vigilia della seconda partita interna dei rossazzurri, ovvero prima del 5 ottobre (in calendario si giocherà la quarta di andata tra Catania e Vibonese).

Tariffe intera

Curva, 65 euro

Tribuna B, 125 euro

Tribuna A, 225 euro

E Tribuna Elite, 400 euro.

Tariffa ridotta

Questi invece i prezzi degli abbonamenti ridotti ai quali hanno diritto le donne, gli under 18 (nati dall’1 gennaio 2005) e gli over 65 (nati negli anni 1957 e precedenti).

Curva, 50 euro

Tribuna B, 100 euro

Tribuna A, 180 euro

Infine, Tribuna Elite, 400 euro (per questo tipo di abbonamento non è previsto il ridotto).