Serie C, a tre giornate dalla fine si riapre la corsa per la piazza d’onore

Il Monopoli scivola a Taranto col punteggio di 2-0 e la corsa al secondo posto diventa una bagarre alla quale partecipa anche il Palermo. I rosanero, infatti, grazie alle due nette vittorie casalinghe con Taranto e Picerno, si avvicinano clamorosamente al secondo posto che dista appena due lunghezze. Sabato prossimo la sfida diretta tra siciliani e pugliesi sarà già indicativa. Il risultato potrebbe dare delle risposte importanti per capire se questa rimonta di De Rose e soci sia stata un fuoco di paglia o meno.

La verità sta in mezzo: da un lato il Palermo non perde da 7 turni, dall’altro alcune contendenti hanno rallentato riaprendo un discorso che dopo il deludente pareggio di Pagani di due settimane fa sembrava assolutamente chiuso. E si parlava di terzo posto.

Per il Palermo parte il rush finale con le ultime tre tappe

Facendo un parallelismo col ciclismo – del resto il giro di Sicilia scatterà la settimana prossima – il Palermo è atteso ad un difficilissimo rush finale. Alla corsa a tappe della regular season mancano tre partite e sulla carta sono tutte e tre in salita. Paragonabili a tratti allo Zoncolan, Mortirolo e Stelvio. O, volendo rimanere nella nostra isola e visto il derby siciliano, le numerose salite dell’Etna. Calendario alla mano, il Palermo giocherà sabato a Monopoli, poi il 16 aprile, vigilia di Pasqua, riceverà il Catania per un derby siciliano sempre molto sentito, ed il 24 aprile sarà a Bari al cospetto della dominatrice del girone C.

La situazione in classifica

Il Palermo rimane quinto con 60 punti, 60 gol fatti, 35 subiti ma è l’unica squadra di testa ad essere imbattuta da almeno cinque partite. Per la precisione, i rosa non perdono da 7 turni, ovvero dal ko dello scorso 26 febbraio sul campo del Francavilla per 2-1. Da allora 4 vittorie e 3 pareggi. E sono proprio le “X” a far masticare amaro perché ottenute con le pericolanti Andria, Potenza e Paganese. Sarà questo rush finale che dirà se il Palermo è pronto per fare dei buoni play off. Di fatto, viste le sfide che attendono gli uomini di Silvio Baldini, sono già in clima play off.

Rosanero già meglio della scorsa stagione, almeno in termini di punti, quando chiusero la regular season al settimo posto a quota 53 dopo 36 partite.

Il Monopoli rimane con una lunghezza in più. Il doloroso ko odierno nel derby di Taranto ferma una corsa importante fatta di cinque vittorie di fila. Biancoverdi avranno sulla carta, ma mai dire mai, al contrario del Palermo, un percorso in discesa affrontando la trasferta di Latina (che in casa ha fatto tremare le grandi) e la sfida casalinga con la Fidelis Andria.

L’Avellino ha 62 punti grazie alla vittoria di misura nel derby campano con la Turris nel posticipo del lunedì sera. Irpini con due lunghezze di vantaggio affronteranno la trasferta di Bari, poi giocheranno in casa con la Vibonese e chiuderanno la stagione regolare sul difficile campo del Foggia.

Il Catanzaro ha gli stessi punti degli irpini e si è complicato la vita perdendo domenica scorsa in casa (al Ceravolo) con il Monterosi per 2-1 mentre precedentemente aveva pareggiato 1-1 sul terreno della Juve Stabia. I giallorossi per questa volata saranno a Foggia, poi in casa col Campobasso e poi riceveranno la Vibonese, fanalino di coda del girone C.

Sabato la sfida diretta col Monopoli

Sabato 9 aprile il Palermo giocherà a Monopoli quella che ha già l’aria di essere un match spareggio. In caso di vittoria i rosa scavalcherebbero i pugliesi. Nei due precedenti stagionali, uno in campionato, uno in Coppa Italia di serie C, i risultati hanno sempre favorito i siciliani che vinsero entrambe le sfide col punteggio di 2-1. I più scaramantici sperano nella massima “Non c’è due senza tre”.

Il Palermo si coccola Brunori

Con le due reti firmate nel 4-0 al Picerno, Matteo Brunori è salito a quota 23 in classifica marcatori, 15 di queste nel solo girone di ritorno. In serie C è il rosanero più prolifico di sempre in una singola stagione. Dovesse concludere la regular season al comando, sarebbe il primo giocatore del Palermo a vincere la classifica cannonieri in terza serie.