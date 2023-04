Pallanuoto femminile serie A1, si gioca martedì 4 aprile alle 16.30

Archiviata la parentesi, amara, della Final Four di Champions League di Sabadell chiusa al terzo posto non senza tanti rimpianti, l’Ekipe Orizzonte è pronta a rituffarsi in acqua per l’avvio dei play off scudetto.

Martedì 4 aprile alle 16.30, infatti, le rossazzurre sono ospiti del Bogliasco per l’andata dei quarti di finale. La squadra allenata da Martina Miceli chiede quindi strada alle liguri e va in cerca del pass per il turno successivo. Il ritorno si giocherà sabato 8 alle 15 in casa alla piscina di Nesima.

Chi vincerà sfiderà in semifinale la Plebiscito Padova, già qualificata di diritto al turno successivo in virtù del secondo posto nella stagione regolare, dove le venete hanno preceduto le catanesi per la classifica avulsa.

L’altro quarto di finale è fra Rapallo e Trieste, chi passerà il turno affronterà la Sis Roma in semifinale.

Ekipe due volte vittoriosa col Bogliasco in campionato

I pronostici pendono tutti in favore delle etnee che hanno vinto i due precedenti stagionali nella stagione regolare. All’andata, che si giocò il 7 gennaio scorso, la sfida si chiuse 11-8 per le siciliane, mentre più recente e decisamente più ampio il divario nella sfida di ritorno che si è disputato poco più di due settimane fa e che si è chiuso con un rotondo 16-8. La stagione regolare si è chiusa con le rossazzurre terze a quota 46 e le liguri seste con 21 punti.

Condorelli suona la carica alle compagne

Alla vigilia della sfida sul campo del Bogliasco, è toccato al portiere dell’Ekipe Orizzonte Aurora Condorelli, suonare la carica alle compagne: “Siamo tornate solo ieri dalla Spagna – ha detto – dopo le finali di Champions League, che ci hanno lasciato grande amaro in bocca. Da domani quindi si ricomincia da dove avevamo lasciato e noi continueremo la nostra scalata per arrivare al traguardo stagionale prefissato. Siamo pronte a dare il massimo in tutte le partite, senza mai distogliere l’attenzione dal nostro obiettivo”.

