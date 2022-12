Serie B, calcio di inizio alle 12.30, sono ben 72 i precedenti

Ultima partita del 2022 a Brescia. Il Palermo inaugura il boxing day della serie B e per Santo Stefano fa visita alle Rondinelle per chiudere il girone di andata del campionato cadetto e l’anno solare al meglio.

I rosanero sono reduci da quattro risultati utili consecutivi (due vittorie, in trasferta a Benevento ed in casa domenica scorsa con il Cagliari intramezzati da due pareggi in casa col Como ed in trasferta a Ferrara con la Spal). Nel mirino della squadra allenata da Eugenio Corini, una vittoria per agganciare o quanto meno avvicinarsi al treno dei play off che attualmente dista tre lunghezze. Il Palermo dopo 18 giornate ha raccolto 23 punti.

Il Brescia, invece, ha una lunghezza in più rispetto ai siciliani ma è in crisi di risultati. Una sola vittoria nelle ultime 12 partite con il pesante ko rimediato a Pisa nel turno precedente. Andamento che ha spinto il club lombardo ad un cambio di allenatore: via Pep Clotet, dentro Alfredo Aglietti.

Brescia-Palermo, dove vederla in tv e streaming

Come sempre sono diverse le scelte per poter assistere alla partita in tv e streaming grazie ai servizi in abbonamento di Dazn, Sky, Now tv ed Helbiz Live. Tutti servizi in abbonamento con relativa app che consentono la visione anche su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS ed Android, sulle smart tv, pc e tablet

Oltre 500 biglietti venduti nel settore ospiti

Il Palermo sarà accompagnato da almeno 500 supporters. Sono stati venduti oltre 500 biglietti per il settore ospiti.

Partita cara a Corini

Brescia-Palermo è sicuramente un incrocio caro ad Eugenio Corini che nella stagione 2018-2019 festeggiò una promozione in serie A vincendo quel torneo cadetto proprio sulla panchina dei lombardi. Il tecnico rosanero, nato a Bagnolo Mella, un comune in provincia di Brescia, però da calciatore ha vestito sia la maglia del Palermo che quella dei lombardi. Per lui è un vero e proprio derby.

Palermo mai vittorioso con chi ha cambiato allenatore

Il Palermo ha un tabù da sfatare a Brescia. Finora la squadra rosanero ha quasi sempre fatto cilecca contro le squadre che hanno cambiato allenatore. Pep Clotet è stato esonerato dalla panchina del Brescia dopo il netto 3-0 incassato a Pisa nel turno precedente. Il tecnico spagnolo è stato sostituito da Alfredo Aglietti.

I rosa in questa stagione hanno già affrontato compagini che hanno cambiato allenatore e, come già accennato, non hanno raccolto nulla. Col Sudtirol di Pierpaolo Bisoli è arrivata la sconfitta per 0-1 a causa della frittata in impostazione con i piedi da parte di Pigliacelli. Il Pisa, dopo l’esonero di Maran ha recuperato al Barbera da 3-1 a 3-3.

Poi altri due ko: a Cosenza con Viali al posto di Dionisi, è arrivata la brutta sconfitta per 3-2 sul campo di una squadra che veniva da 5 ko consecutivi. Poi un’altra sconfitta interna (dopo Sudtirol) col Venezia per 0-1 quando Vanoli era arrivato due partite prima sulla panchina dei lagunari. Le due sconfitte di fila hanno anche il comune denominatore dell’errore dagli 11 metri di Matteo Brunori.

Lunedì, quindi, il Palermo di Corini dovrà evitare un nuovo passo falso in questa particolare situazione anche per continuare la serie positiva che dura da quattro partite nelle quali sono arrivati otto punti.

Sono 72 i precedenti

Sono complessivamente ben 72 i precedenti tra le Rondinelle ed i siciliani. Il bilancio è favorevole al Palermo con 24 vittorie complessive, 16 del Brescia mentre le restanti 32 partite si sono concluse in parità.

L’ultima affermazione rosanero è datata 2004. Era la stagione del ritorno in serie A con Francesco Guidolin a guidare il Palermo. Segnarono Zauli e Brienza mentre capitano era Eugenio Corini che in carriera ha giocato sia con i siciliani che con i lombardi ed ha anche allenato le due formazioni. In particolare col Brescia ha vinto il campionato cadetto nella stagione 2018-2019.

Al Rigamonti, però, il bilancio pende per il Brescia con 13 affermazioni contro 16 pareggi e soltanto 6 vittorie rosa. L’ultima volta in B finì 2-1 per le Rondinelle. Il primo risale a quasi 90 anni fa, era la serie A 1933-1934 ed il punteggio fu di 1-1-.

Si ricorda anche un precedente in serie A all’ora di pranzo. Non felice da ricordare per il Palermo che nella stagione 2010-2011 con Delio Rossi in panchina si dovette arrendere 3-2 contro il Brescia allenato allora da Beppe Iachini (ex rosa da calciatore e futuro tecnico dei siciliani nella stagione 2013-2014 che segnò la promozione in massima serie). In quella partita segnarono Pastore per il momentaneo 1-1 e Balzaretti che accorciò le distanze fissando il punteggio sul 3-2, era la seconda giornata di andata. Alla fine di quella stagione, Palermo ottavo, Rondinelle in serie B.

Ventitré disponibili per la trasferita del Rigamonti

Questi i convocati da Corini per la trasferta di Brescia. Manca lo squalificato Ionut Nedelcearu. Indisponibile all’ultimo minuto Claudio Gomes a causa di un mal di denti. Gli abili ed arruolati da 24 sono scesi a 23.

Portieri : 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 15 Marconi, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 54 Peretti, 79 Lancini

: 2 Pierozzi, 3 Sala, 4 Accardi, 15 Marconi, 34 Devetak, 37 Mateju, 48 Bettella, 54 Peretti, 79 Lancini Centrocampisti : 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric

: 8 Segre, 14 Broh, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 30 Valente.

Brescia-Palermo, arbitra Marinelli

La sfida di domani, lunedì 26 dicembre alle 12.30, allo stadio Romeo Rigamonti tra Brescia e Palermo è stata affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli. L’arbitro sarà coadiuvato dai guardialinee Bidoni ed Imperiale. Quarto uomo Serra. Al Var Di Martino e come assistente (Avar) Ghersini.