Lo ha reso noto la Federcalcio

Brutte notizie per il Trapani e il Catania ma più per i granata che per gli etnei.

La Federcalcio, infatti, ha reso noto che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nella seduta odierna presieduta da Cesare Mastrocola, ha inflitto una serie di penalizzazioni per violazioni segnalate dalla Covisoc e legate al pagamento nei termini previsti degli emolumenti e dei relativi contributi.

Di conseguenza, sia il Trapani (serie B) che il Catania (serie C) hanno subito una penalizzazione nell’attuale classifica: un punto in meno per i granata e due in meno per gli etnei. Penalizzata di due punti anche la Casertana e di uno la Robur Siena (entrambe di serie C).

Ora, classifiche alla mano, il Catania resta al 6° posto in serie C con 45 punti, per cui non varia la sua posizione nella griglia per i Playoff. Il Trapani, invece, viene agganciato dal Cosenza a 25 punti e, si sa, nella lotta per la salvezza, anche un solo punto può essere determinante.