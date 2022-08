Serie B, rosanero a caccia dei ritocchi finali

Quasi al tramonto della sessione di calciomercato estiva, che si chiuderà domani, giovedì 1 settembre alle 20, il Palermo annuncia la partenza di Beppe Fella. L’attaccante va in prestito al Monopoli, formazione che disputerà il prossimo campionato di serie C.

La punta è arrivata in Sicilia la scorsa stagione in prestito dalla Salernitana ma con riscatto in caso di promozione. Cosa che è avvenuta.

Nel campionato di serie C 2021-2022 ha realizzato 4 reti in 27 presenze tra stagione regolare e play off. La sua rete più importante è stata sicuramente quella messa a segno in acrobazia ai danni della Virtus Entella nel finale della sfida di ritorno dei quarti di finale dei play off che si chiuse 2-2, in rimonta, e che permise ai rosanero di allungare la serie positiva in casa e di raggiungere le semifinali di quel torneo poi culminato con la vittoria e la conseguente promozione in cadetteria.

Fella torna al Monopoli, piazza che lo ha visto esplodere nella stagione 2019-2020 quando firmò 17 marcature in 28 presenze.

Operazione tagli, Somma conteso da Foggia e Catania

Anche il difensore Michele Somma è in procinto di lasciare la Sicilia. Il club rosanero sta provando a trovare una sistemazione al ventisettenne che è conteso tra il Foggia, in serie C, ed il neonato Catania che si appresta a disputare il campionato di serie D. Il club rossazzurro avrebbe chiesto informazioni a quello di viale del Fante mentre il Messina, inizialmente interessato, si sarebbe defilato.

Si attendono gli ultimi botti per il Palermo, Vido e Barba

Rosanero a caccia dell’affare last minute, anzi degli affari last minute. Sembra vicino l’arrivo dell’attaccante Luca Vido, classe 1997, cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta. Nell’ultima stagione ha giocato in B tra Cremonese e Spal. L’ufficialità dovrebbe arrivare presto – visto la partenza di Fella – e si tratta del vice-Brunori che servirebbe a far rifiatare il bomber principe rosanero. Scuola Milan ha giocato in cadetteria anche nel Cittadella, Perugia e Pisa. Ha anche fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili comprese 9 presenze e tre marcature nell’Under 21 tra il 2017 ed il 2018.

Il Palermo starebbe provando anche il colpo in difesa con il nome di Federico Barba tornato in auge. Il centrale del Benevento, già ex Empoli e Chievo, piace anche al Pisa di Maran ed al Como. Le prossime ore saranno decisive per sapere se il difensore classe 1993 possa arrivare in rosanero e completare, almeno apparentemente, la rosa del Palermo per questa prima metà del campionato di serie B.