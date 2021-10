In gara anche la Vini Zabù

Dopo il Giro di Sicilia, lo Squalo di Messina ai nastri di partenza del “Lombardia”

Partenza domani da Como ed arrivo a Bergamo lungo 239 km

Lo Squalo di Messina ha vinto due volte la classica nel 2015 e nel 2017

In gara anche la Vini Zabù

Dalla vittoria al Giro di Sicilia alla partecipazione al Giro di Lombardia. Vincenzo Nibali cerca ancora conferme ed arriva alla vigilia della partenza della corsa lombarda che si disputerà domani 9 ottobre con rinnovato ottimismo.

È, infatti, ancora fresca “l’impresa” dello Squalo di Messina che negli ultimi 20 km dell’ultima tappa del Giro di Sicilia dello scorso 1 ottobre, ha sferrato l’attacco finale sull’Etna strappando – “a morsi” – la maglia giallorossa ad Alejandro Valverde e tornando a vincere dopo un digiuno di due anni.

Ha già vinto la Classica delle foglie morte due volte

Il siciliano della Trek-Segafredo, che si appresta a tornare all’Astana con cui centrò due Giri d’Italia ed un Tour de France, ha conquistato per due volte la classica delle Foglie Morte. Lo ha fatto nel 2015 e nel 2017 quando si impose sul traguardo di Como grazie a due grandi azioni.

Quest’anno si seguirà invece il percorso invertito (con arrivo a Bergamo) lungo 239km. Vincenzo Nibali proverà a dare battaglia e a disputare una corsa da protagonista. Il suo obiettivo reale potrebbe essere quello di lottare per un arrivo tra i primi 10 o tra i primi 5.

I rivali

Chiaramente la speranza sarebbe quella di centrare il tris. Ma a quasi 37 anni, li compirà il 14 novembre, dovrà fare i conti – oltre che con l’età inesorabile – con le nuove leve che scalpitano. Il favorito è lo sloveno Primoz Roglic che ha vinto la Vuelta di Spagna, il Giro dell’Emilia, la Milano-Torino e in estate la medaglia d’oro nella Crono alle Olimpiadi di Tokyo. Ci saranno anche il belga Remco Evenepoel (vittorioso alla Coppa Bernocchi) e lo sloveno Tadej Pogacar, vittorioso al Tour e bronzo olimpico a Tokyo nella corsa in linea.

La siciliana Vini Zabù al via

Ci sarà anche la Vini Zabù, la squadra ciclistica dal cuore siciliano, al via domani ne Il Lombardia, la grande classica del ciclismo organizzata da Rcs Sport. Dopo l’edizione agostana del 2020 la “classica delle foglie morte” ritorna nella sua collocazione autunnale.

La Vini Zabù si presenterà al via diretta da Francesco Frassi e Tomas Gil, la selezione verrà capitanata da Edoardo Zardini che si è messo in luce con alcuni attacchi nelle ultime prove disputate in Italia.

Da tenere d’occhio anche Davide Orrico, che correrà sulle strade di casa visto che il via sarà dato nella sua Como, e Marco Frapporti, che nell’edizione dell’ano scorso si fece notare nella fuga di giornata. Completano la selezione Simone Bevilacqua, Jakub Mareczko, Daniel Pearson e Riccardo Stacchiotti.

Il Lombardia avrà un percorso inedito, molto selettivo: saranno sei le salite da scalare dopo la partenza da Como, con lo strappo di Bergamo Alta prima dell’arrivo, con 4.500 metri di dislivello complessivo.