Como-Palermo, dove vederla in tv e streaming, al Sinigaglia i rosa prenotarono Coppa Italia di C

Edoardo Ullo di

01/05/2023

Ultima chiamata (o quasi) per i play off, penultima trasferta della stagione regolare. Il Palermo è pronto, sia pure con tanti acciacchi, per la sfida al Como in programma oggi lunedì 1 maggio alle 12.30 per la 35ma giornata del campionato di serie B.

Al Sinigaglia, i rosanero si presentano con 44 punti a due lunghezze dalla zona play off. I padroni di casa inseguono con due punti in meno e si giocano assieme ai siciliani le residue possibilità di rientrare nel treno per gli spareggi. Una vittoria, infatti, consentirebbe loro di scavalcare il Palermo. L’undici di Moreno Longo ha pareggiato nelle ultime tre partite imponendo il 2-2 al Genoa, al Bari e trovando l’1-1 con l’Ascoli nel turno precedente.

Match importante per la squadra di Eugenio Corini chiamata a rispondere sul campo ad un momento, anzi, ad un periodo, decisamente negativo. Una vittoria nelle ultime undici giornate è un dato sconfortante, da media play out. I rosanero hanno racimolato 10 punti complessivamente in questo segmento di stagione, il Como ne ha raccolti 16. Nondimeno da quando il campionato è ripreso dall’ultima pausa, il Palermo ha raccolto due pareggi interni con Cosenza e Benevento e due ko esterni a Parma ed a Venezia.

Curiosità: all’andata le squadre giocarono sempre in una giornata festiva: era la sera dell’8 dicembre, per la ricorrenza dell’Immacolata ed al Barbera finì 0-0. Oggi, 1 maggio, si ritrovano per la festa dei Lavoratori

Settore ospiti esaurito

Sono oltre 500 i supporter rosanero presenti nel settore ospiti dell’impianto lombardo che è andato in sold-out nel giro di poche ore. C’è ancora entusiasmo attorno alla squadra. L’affetto a Brunori e compagni non mancherà.

Como-Palermo, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Como e Palermo sarà visibile in tv e streaming grazie ai servizi in abbonamento di Sky, Dazn ed Helbiz. Su quest’ultima piattaforma è disponibile nei canali di Prime Video.

Il match sarà fruibile su Sky Sport (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV); e le relative App di Dazn ed Helibz Live disponibili anche su Pc, piattaforme PlayStation ed Xbox, dispositivi mobili iOs ed Android oltre che sugli smart tv.

Diretta anche su OneFootball in modalità pay-per-view al prezzo di 2.99 euro. L’acquisito singolo si può effettuare anche sulla pagina Facebook di Helbiz Live ma il costo è 3.49 euro.

I precedenti, l’ultimo successo 20 anni fa targato Corini

Complessivamente Palermo e Como si sono affrontate 42 volte con un bilancio che sorride ai siciliani con 15 vittorie ad 11 mentre sono 16 i pareggi.

I rosanero tornano al Sinigaglia dopo quasi 20 anni. Il 12 ottobre 2003 vinse il Palermo per 2-1 con gol iniziale di Toni e momentaneo pareggio di De Francesco. Decisivo Corini, attuale tecnico della squadra, su rigore. In quella stagione i siciliani guidati prima da Silvio Baldini e poi da gennaio in poi da Francesco Guidolin festeggiarono il ritorno in serie A dopo 31 anni di assenza. Il Como scese in serie C da ultimo.

Il Palermo ha vinto solo 4 volte a Como contro i 10 successi dei lariani ed otto pareggi. L’ultima affermazione dei lombardi tra le mura amiche risale al 18 novembre 2001 con un perentorio 3-0 (Oliveria, Taldo e Music) con i lariani promossi grazie al primo posto ed i siciliani decimi con Oliveira capocannoniere.

Al Sinigaglia il Palermo prenotò la Coppa Italia di C

Poche le vittorie del Palermo al Sinigaglia. Una di queste è entrata negli annali della ultracentenaria storia del club di viale del Fante ed è il successo per 2-0 nella finale di andata di Coppa Italia di serie C della stagione 1992-1993 conclusa con la doppietta della squadra allenata da Angelo Orazi che tornò in serie B dopo una sola stagione dalla dolorosa caduta negli inferi della terza serie.

I rosa prenotarono il loro primo successo in Coppa Italia di serie C grazie alle reti nella ripresa di Buoncammino e Cecconi. Era il 6 giugno del 1993. Parliamo quindi di quasi 30 anni fa. La missione venne portata a termine all’allora Favorita 7 giorni dopo con il pareggio per 1-1 con reti di Battaglia e Pedone nel finale. Festa in campo con capitan Massimiliano Favo ad alzare la Coppa ed a fare il giro di campo con oltre 35mila spettatori in tripudio per la prima – e finora unica – coppa nella bacheca del club siciliano.

Il probabile 11 titolare del Palermo

Eugenio Corini potrebbe apportare alcune novità. Minime comunque più per esigenze di infermeria che per scelte tecniche. Pigliacelli tra i pali dovrebbe guidare una difesa a tre composta da Mateju, Nedelcearu e Marconi con Graves e Bettella che dovrebbero essere pronti.

A centrocampo sulla destra – come abbiamo visto – uno tra Valente e Buttaro, a sinistra – data l’assenza di Aurelio – Sala dovrebbe essere confermatissimo. La cerniera mediana a tre con l’assenza di Saric, potrebbe essere composta da Gomes, Segre e Verre. Quest’ultimo dovrà essere “più Isco che Modric” per fare lavoro “sporco” come richiesto dal tecnico rosanero. Ma se Gomes e Verre potrebbero sembrare titolari, Segre, che potrebbe essere in ballottaggio con Broh e con Damiani.

In attacco, invece, accanto a Brunori, a caccia del 16mo gol in campionato, dovrebbe essere affiancato da Soleri con Tutino e Vido pronti a subentrare a partita in corso.

I convocati di Corini, c’è Valente

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di lunedì sul campo del Como:

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 2 Graves, 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 37 Mateju, 48 Bettella, 79 Lancini

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 30 Valente

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 19 Vido, 27 Soleri.

Paterna arbitra al Sinigaglia

Sarà Daniele Paterna della sezione di Teramo l’arbitro che dirigerà Como-Palermo lunedì prossimo. Paterna sarà coadiuvato dagli assistenti Laudato e Cipriani. Quarto uomo Nicolini. Al Var ci sarà Fourneau, all’Avar Longo.

Foto: Pasquale Ponente