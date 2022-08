Corini al Palermo, primo allenamento per il Genio che riparte dal 4-2-3-1

Edoardo Ullo di

08/08/2022

Eugenio Corini riabbraccia il Palermo. Primo allenamento per lui al Tenente Onorato di Boccadifalco. Prima di iniziare la seduta, il neo tecnico rosanero ha incontrato l’allenatore della Primavera Stefano Di Benedetto che ha guidato ad interim la squadra nelle due uscite ufficiali di Coppa Italia con Reggiana e Torino dopo le dimissioni di Silvio Baldini.

Un passaggio di testimone per il Genio che dovrà guidare i suoi uomini nel campionato di serie B che aprirà i battenti questo sabato, 13 agosto.

Marwood all’allenamento del Palermo

Ad assistere al debutto di Corini alla guida della squadra anche Brian Marwood, direttore generale del City Football Group, arrivato da Manchester per accogliere in rappresentanza della proprietà il nuovo allenatore del Palermo.

Marwood, in compagnia dell’uomo mercato Luciano Zavagno e del direttore sportivo ad interim Leandro Rinaudo, ha anche effettuato un sopralluogo della struttura militare che ospita gli allenamenti dei rosanero.

Corini riparte dal 4-2-3-1

Per il suo primo allenamento col Palermo, Corini è ripartito dal 4-2-3-1 mischiando un po’ le carte fra probabili titolari e possibili alternative: nelle prime esercitazioni sono andati in campo con la casacca Buttaro, Somma, Peretti e Crivello in difesa; Damiani e Broh a centrocampo; Elia, Soleri e Stoppa sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Brunori.

In maglia rosa invece Pierozzi, Nedelcearu, Marconi e Sala in difesa; De Rose e Doda a centrocampo; Silipo, Santana (il collaboratore tecnico ha completato numericamente i ranghi) e Floriano dietro la punta Fella.

Non hanno preso parte all’allenamento insieme al resto dei compagni Valente, Lancini, Accardi, Luperini e Devetak. Quest’ultimo non ha partecipato alla seduta odierna a causa di una distrazione al soleo sinistro rimediata in allenamento nei giorni scorsi. Il calciatore ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso.

Domani, martedì 9 agosto, il Genio Corini sarà presentato alla stampa allo stadio Renzo Barbera.

Campagna abbonamenti prorogata al 4 settembre

Sono oltre 10.000 le tessere stagionali vendute per le partite casalinghe del Palermo in serie B 2022-2023. Lo rende noto il club di viale del Fante che al tempo stesso comunica che la campagna abbonamenti è stata prorogata fino alle 23.59 del 4 settembre. Gli appassionati avranno così altre tre settimane per sottoscrivere gli abbonamenti.

Chi sottoscriverà un abbonamento entro quel giorno avrà “perso” soltanto la sfida con il Perugia che si giocherà, come è noto, sabato 13 agosto, e farà in tempo a seguire le restanti 18 partite interne al Renzo Barbera a partire dal big match col Genoa.