Pallanuoto femminile, sabato 6 maggio alle 18 gara 1

Nuovo appuntamento con la storia per l’Ekipe Orizzonte. La squadra catanese è ospite della Sis Roma per gara 1 delle finali scudetto. La partita che inaugura la serie si gioca sabato 6 maggio alle 18.

Per le siciliane, campionesse d’Italia in carica, è la sesta finale tricolore consecutiva mentre l’obiettivo è quello di centrare lo scudetto numero 23 e rafforzare la leadership a livello nazionale. Ma anche per coronare una stagione che finora ha visto il successo della Coppa Italia ad inizio marzo ed il terzo posto in Champions League.

Rossazzurre che hanno dovuto faticare un po’ di più per arrivare questo epilogo rispetto a quanto fatto dalla Sis Roma. La regular season ha visto le capitoline chiudere in prima posizione dominando con 17 vittorie ed una sola sconfitta, all’ultima giornata proprio con Palmieri e compagne. Questo ha permesso loro di avvalersi di un calendario – sulla carta – meno complicato. Accesso diretto alle semifinali e netti successi sul Trieste hanno poi permesso alla Sis Roma di raggiungere la finale per la seconda volta nella sua storia. La prima, a distanza di 4 anni, è stata proprio quella con l’Ekipe Orizzonte.

Le siciliane, terze in graduatoria al termine delle diciotto partite di stagione regolare, hanno affrontato un turno in più, partendo dai quarti di finale vinti senza troppi problemi sul Bogliasco ed hanno dovuto faticare parecchio per avere la meglio sulla Plebiscito Padova, superata soltanto alla Bella.

Bettini, “Siamo pronte e non vediamo l’ora di giocare”

Un banco di prova che le catanesi vogliono affrontare subito con grande determinazione, come anticipato alla vigilia del primo confronto con le giallorosse dalla numero 6 dell’Ekipe Orizzonte Dafne Bettini.

“Siamo molto contente – ha detto – di aver raggiunto la finale, abbiamo giocato tre buone partite contro il Plebiscito Padova anche se a un certo punto ci siamo un po’ complicate la vita. Avremmo potuto chiudere la semifinale sul 2-0, evitando di andare a gara 3. Adesso però siamo già a Roma e pensiamo solo alla sfida di domani. In questa finale ci aspettano almeno tre partite, saranno tutte molto toste e ognuna farà storia a sé. Quindi dovremo essere anche brave a resettarle di volta in volta e ad analizzare gli errori, evitando di commetterli nuovamente. La Sis Roma è una squadra ben attrezzata e con grandi individualità, ma noi siamo pronte e non vediamo l’ora di scendere in acqua”.

Calendario e orari delle finali scudetto, diretta su Rai Sport

La finale scudetto contro la Sis Roma si giocherà al meglio delle cinque partite, il tricolore andrà a chi ne vincerà tre. Gara 2 si disputerà a Catania mercoledì 10 maggio alle 18, gara 3 a Roma sabato 13 alle 14. Eventuale gara 4 è prevista per mercoledì 17 alle 18 a Catania, eventuale gara 5 ancora a Roma domenica 21 maggio alle 18. Tutte le partite della finale saranno trasmesse in diretta su Rai Sport.