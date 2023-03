Pallanuoto femminile serie A1, etnee col Bogliasco nei quarti dei play off

Vittoria in rimonta per l’Ekipe Orizzonte nella supersfida con la Sis Roma dell’ultima giornata della stagione regolare del campionato di serie A1 di pallanuoto femminile. La partita finisce 9-8 per le etnee che davanti al pubblico amico della piscina di Nesima superano le capitoline per la seconda volta in pochi giorni (la prima nella semifinale di Coppa Italia poi alzata al cielo dalle etnee).

Una affermazione che conferma le campionesse d’Italia in carica chiudono al terzo posto e che tolgono alle romane la possibilità di chiudere la regular season a punteggio pieno. Le catanesi hanno vinto in rimonta dopo essere state sotto di due gol fino a tre minuti dal fischio finale. Etnee al primo turno dei play off col Bogliasco.

Partita equilibrata con tanti errori da ambo le parti

Match caratterizzato da diversi errori dall’una e dall’altra parte, con le padrone di casa partite meglio e avanti 3-2 nel primo tempo. Punteggio temporaneamente ribaltato dalle giallorosse nelle due frazioni successive, chiuse rispettivamente 2-1 e 3-2 dalle capitoline, in gol per prime anche nell’ultimo parziale. Poi il cuore Orizzonte, tre reti di fila nel quarto tempo che determinano il successo finale.

Al termine della sfida il tabellino riporta due reti a testa per Bronte Halligan, Veronica Gant, Dafne Bettini e Claudia Marletta. A segno una volta anche Valeria Palmieri.

Ekipe Orizzonte terza

L’Ekipe Orizzonte chiude quindi la regular season al terzo posto con 46 punti, appaiato al Plebiscito Padova ma dietro alle venete per differenza reti negli scontri diretti, e affronterà la fase playoff dopo la Final Four di Champions League in programma a Sabadell in Spagna il 31 marzo e l’1 aprile.

Martina Miceli “Partita vera, davvero dura”

Dopo la vittoria contro la Sis Roma, è stato il coach delle catanesi a fare un bilancio della gara appena giocata dalla formazione rossazzurra: “È stata una partita vera – ha detto Martina Miceli – e davvero molto dura, anche ai limiti della normalità. Faccio sempre fatica a capire come ci si trovi a giocare partite in cui appena ci si tocca scatta l’espulsione e altre in cui vengono permessi falli prolungati. Dico sempre però che chi si adegua per primo all’arbitraggio alla fine vince. Noi oggi non siamo state assolutamente brave a farlo. Anzi, ci siamo innervosite e ci siamo lamentate, mentre il metro arbitrale è stato chiaro. Valevano appunto i falli prolungati, soprattutto quelli senza palla sul centro, e noi avremmo dovuto adeguarci”.

E conclude: “Saremo più brave in futuro e mi fa ben sperare che alla fine siamo riuscite a conquistare un risultato positivo, pur avendo fatto veramente una brutta partita anche a livello individuale, con tutte le nostre giocatrici al di sotto delle proprie possibilità, da Aurora Condorelli ad Aurora Longo. Quindi da oggi in poi servirà la versione migliore di noi, se vorremo vincere la Champions League. E noi andremo a Sabadell per vincerla, di conseguenza non potremo fare certi regali e ognuna di noi dovrà giocare dando il 100%”.

Ekipe Orizzonte-Sis Roma, il tabellino

Ekipe Orizzonte-Sis Roma 9-8

Parziali: 3-2; 1-2; 2-3; 3-1

Ekipe Orizzonte: L. Celona, B. Halligan 2, C. Grasso, G. Viacava, V. Gant 2, D. Bettini 2, V. Palmieri 1, C. Marletta 2, G. Gagliardi, A. Williams, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli. Allenatore Miceli.

Sis Roma: E. Eichelberger, M. Misiti, G. Galardi, Carosi, C. Ranalli 2, D. Picozzi 2, C. Tabani, C. Nardini, L. Di Claudio, A. Cocchiere 2, Andrews 2, Galbani. Allenatore Capanna.

Arbitri: Pinato e Calabrò

Note: Uscita per limite di falli Di Claudio (R) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Ekipe Orizzonte 2/10 + 3 rigori e SIS Roma 2/10 + un rigore. Marletta (O) fallisce un rigore (alto) dopo 3’40” del secondo tempo. Eichelberger (R) para un rigore a Williams dopo 7’03” del terzo tempo. SIS Roma iscrive a referto 12 giocatrici. Spettatori: 250 circa.

Serie A1 femminile, i risultati della 18ma giornata

Brizz Nuoto – Como Nuoto 6-7

Rari Nantes Bologna – Trieste 7-11

Rari Nantes Florentia – Bogliasco 5-9

Plebiscito Padova – Rapallo 11-7

Ekipe Orizzonte – Sis Roma 9-8

La classifica finale della stagione regolare

Sis Roma 51 punti; Plebiscito Padova ed Ekipe Orizzonte 46; Rapallo 33; Trieste 27; Bogliasco 21; Como Nuoto 15; Rari Nantes Florentia 13; Brizz Nuoto 9; Rari Nantes Bologna 7

I verdetti, Ekipe Orizzonte ai play off, Brizz Nuoto ai play out

Sis Roma, Plebiscito Padova, Ekipe Orizzonte, Rapallo, Trieste e Bogliasco ai play off scudetto.

Rari Nantes Florentia e Brizz Nuoto ai play out

Rari Nantes Bologna, retrocessa in serie A2.

Calendario play off e play out

Play Out (29 aprile, 6 ed ev. 13 maggio)

8^ Rn Florentia-9^ Brizz Nuoto

Play Off

Quarti di finale (5, 8 aprile)

(1) 3^ Ekipe Orizzonte-6^ Netafim Bogliasco

(2) 4^ Rapallo Pallanuoto-5^ Pallanuoto Trieste

Semifinali (26, 29 aprile ed ev. 3 maggio)

Sis Roma- vincente quarto di finale 2

Plebiscito Padova-vincente quarto di finale 1

Finali

1° posto (6, 10, 13 ed ev. 17 e 21 maggio)

3° posto (6, 10 ed ev. 13 maggio)