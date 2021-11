La playmaker palermitana di Schio convocata in nazionale

Dopo la prestazione convincente in Eurolega, Costanza Verona vuole confermarsi

A Ragusa, aria di derby siciliano per la playmaker palermitana di Schio

Convocata in azzurro per le sfide a Slovacchia e Lussemburgo delle qualificazioni agli Europei

Torna in Sicilia Costanza Verona che questa sera alle 20.30 con la Beretta Famila Schio sarà di scena al PalaMinardi di Ragusa per la sesta giornata del massimo campionato nazionale femminile di basket.

La playmaker palermitana, protagonista di un ottimo inizio di stagione culminato martedì sera con una grande prova di maturità in Eurolega in Eurolega col Fenerbhace – nella quale spiccano 7 punti e 4 assist determinanti per il successo contro le turche – vuole confermarsi per continuare al meglio nel suo momento positivo.

Consacrazione internazionale

C’è comunque altro dietro ai punti ed agli assist. L’approccio mentale alla sfida della giovane atleta siciliana è stata l’arma in più di Schio che – orfana dell’indisponibile Dotto – ha lanciato nella mischia e contro le turche, terze nella scorsa edizione della massima competizione internazionale.

Costanza Verona non si è lasciata sfuggire l’occasione sfoderando una prestazione di sicurezza e leadership notevole per una ragazza alle prime esperienze su questi palcoscenici.

Schio ha così conquistato due punti importanti nella lotta al passaggio ai quarti di finale.

Convocazione in nazionale

C’è anche aria di nazionale visto che Verona è stata convocata in azzurro e già da domani sarà al raduno dell’Acqua Acetosa a disposizione del commissario tecnico Lino Lardo per le sfide di qualificazione agli Europei 2023 previste per l’11 novembre in casa della Slovacchia a Piestany ed il 14 novembre a Faenza contro il Lussemburgo.

La sfida al Ragusa

Quella di questa sera mette di fronte due formazioni costruite per centrare i rispettivi obiettivi. In campionato Schio è un rullo compressore, vincendo fin qui tutte e cinque le partite disputate senza particolari patemi d’animo. Le padrone di casa, dal canto loro, dopo tre successi agevoli hanno perso in casa due settimane fa con Venezia e, successivamente, si sono viste rinviare il match in trasferta con Sassari per via del maltempo.

A caccia di conferme

Si preannuncia una partita calda: Ragusa venderà cara la pelle soprattutto tra le mura amiche. E nell’immediata vigilia della partenza con la nazionale, Costanza Verona vorrà certamente confermare il suo momento.

In campionato, la playmaker ha dato il suo contributo dimostrando di essersi integrata al meglio con la nuova maglia. Anche in termini di punti realizzati, 13 punti al Lucca all’esordio, 17 a Moncalieri e 13 alla Geas di Sesto San Giovanni, sua ex squadra.