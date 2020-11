Ma la sepoltura del Pibe de Oro avverrà oggi stesso

Napoli soffre per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Non solo il giocatore di calcio più forte di tutti i tempi ma anche un’icona sociale e politica. Uno che ha scelto di giocare al Napoli e non in una squadra di Torino o Milano perché voleva vincere nel Sud del mondo contro i potenti del Nord. E ci è riuscito: due scudetti e una Coppa Uefa.

A Napoli, però, c’è anche un figlio che sta soffrendo: Diego Armando Junior che è ricoverato in ospedale, al Cotugno, per il coronavirus.

Riconosciuto dal padre nel 2008, su Instagram, tramite una storia, ha scritto: «Il capitano del mio cuore non morirà mai». E poi la richiesta: vorrebbe andare a Buenos Aires per i funerali del Pibe de Oro. Come scrive Fanpage.it, si tratta di uan procedura complessa e, nelle prossime ore, si predisporrà il cordone sanitario che gli permetterà di viaggiare come da sua richiesta e in massimo isolamento.

Tuttavia, potrebbe non bastare. Perché, stando a quanto si apprende dall’Argentina, la veglia funebre dovrebbe durare solo fino alle 16 ore locali (le 20 in Italia), dopodiché Maradona sarà già sepolto.

La famiglia, infatti, vuole che i funerali siano celebrati oggi e non sabato e chi vuole potrà dare l’ultimo saluto alla leggenda alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale dov’è stata allestita la camera ardente.

Si è saputo, infine, che una sola richiesta è arrivata: la bandiera argentina posta vicino o sopra la bara.